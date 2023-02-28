Более 2 тысяч детей в Белгородской области родилось из пробирки

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В Белгородской области в результате проведения ЭКО родилось 2587 детей. Процедура проводится с 2007 года бесплатно — по полису ОМС.
По данным белгородского минздрава, по состоянию на 1 января прошлого года в регионе проживало 1298 пар с бесплодием. Специалисты отмечают, что очередей на процедуру в регионе нет. В 2020 году ЭКО включили в нацпроект «Демография», поэтому количество циклов по полису выросло вдвое.
Как рассказала доцент кафедры акушерства и гинекологии НИУ «БелГУ» Елена Малютина, приживаемость эмбрионов в регионе составляет порядка 40% — это довольно высокий результат. Дети рождаются при каждой четвёртой медицинской манипуляции.
В 2007 году в регионе с помощью ЭКО родился один ребёнок, в 2008 — 57. Наилучший показатель зарегистрировали в 2019 году. Тогда родилось 237 малышей.
Всего врачи провели 6978 циклов, благодаря чему на свет появились почти 2,6 тыс. младенцев. Среди общего количества есть 463 двойни и 25 троен.