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Более 2 тысяч детей в Белгородской области родилось из пробирки

28 февраля 2023, 06:17
Фото: 1MI

В Белгородской области появились на свет с помощью ЭКО 2,6 тыс. детей

С 2007 года в регионе проводится процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Её проводят по полису ОМС. Статистику публикует Go31.

В Белгородской области в результате проведения ЭКО родилось 2587 детей. Процедура проводится с 2007 года бесплатно — по полису ОМС.

По данным белгородского минздрава, по состоянию на 1 января прошлого года в регионе проживало 1298 пар с бесплодием. Специалисты отмечают, что очередей на процедуру в регионе нет. В 2020 году ЭКО включили в нацпроект «Демография», поэтому количество циклов по полису выросло вдвое.

Как рассказала доцент кафедры акушерства и гинекологии НИУ «БелГУ» Елена Малютина, приживаемость эмбрионов в регионе составляет порядка 40% — это довольно высокий результат. Дети рождаются при каждой четвёртой медицинской манипуляции.

В 2007 году в регионе с помощью ЭКО родился один ребёнок, в 2008 — 57. Наилучший показатель зарегистрировали в 2019 году. Тогда родилось 237 малышей.

Всего врачи провели 6978 циклов, благодаря чему на свет появились почти 2,6 тыс. младенцев. Среди общего количества есть 463 двойни и 25 троен.

За три года в результате ЭКО в Белгородской области родилось более 1 тыс. детей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Медицина#ЭКО#Рождение ребёнка#Полис омс
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