Более 2 тысяч детей в Белгородской области родилось из пробирки

По данным белгородского минздрава, по состоянию на 1 января прошлого года в регионе проживало 1298 пар с бесплодием. Специалисты отмечают, что очередей на процедуру в регионе нет. В 2020 году ЭКО включили в нацпроект «Демография», поэтому количество циклов по полису выросло вдвое.