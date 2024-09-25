Дуров больше не гарантирует конфиденциальность данных пользователей Telegram

В пользовательском соглашении мессенджера сказано, что его нельзя использовать для рассылки спама или обмана. Юзерам запрещено призывать к насилию, размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах, а также заниматься деятельностью, «которая признана незаконной в большинстве стран». К последнему относятся жестокое обращение с детьми, продажа или предложение незаконных товаров и услуг и т. д.