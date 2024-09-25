Дуров больше не гарантирует конфиденциальность данных пользователей Telegram

Posted 25 сентября, 14:06
Published 25 сентября, 14:06
Modified 25 сентября, 14:08
Updated 25 сентября, 14:08
Предприниматель полагает, что новые меры помогут предотвратить использование мессенджера злоумышленниками. Он убежден, что изменения в политике конфиденциальности платформы послужат эффективным инструментом для борьбы с преступлениями. По словам Дурова, Telegram создан для получения новостей и общения с единомышленниками, а не для преступлений.
«IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — сказал он.
В разделе «Политика конфиденциальности Telegram» появился новый пункт 8.3 «Правоохранительные органы». В нём говорится, что в случае получения запроса от «компетентных судебных властей», в котором пользователь будет назван подозреваемым в уголовном деле, Telegram проведёт соответствующий анализ и сможет предоставить IP-адрес и номер телефона юзера силовикам.
В пользовательском соглашении мессенджера сказано, что его нельзя использовать для рассылки спама или обмана. Юзерам запрещено призывать к насилию, размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах, а также заниматься деятельностью, «которая признана незаконной в большинстве стран». К последнему относятся жестокое обращение с детьми, продажа или предложение незаконных товаров и услуг и т. д.
Ранее компания предоставляла властям IP-адреса и телефонные номера только тех, кто подозревается в терроризме. Теперь же этот список расширился и включает в себя «лиц, вовлеченных в преступную деятельность, которая нарушает условия предоставления услуг Telegram».
Основатель Telegram призывает при обнаружении небезопасной или незаконной информации, сообщить о ней в бот @SearchReport. В рамках проводимого контроля искусственный интеллект уже изучил некоторые группы в Telegram и удалил контент, который нарушает новые правила. Однако не уточняется, были ли затронуты зашифрованные материалы.
Напомним, что недавно, 24 августа, Дуров был задержан в Париже за отказ сотрудничать с французскими спецслужбами. Его обвинили в пособничестве преступникам из-за того, что он не хотел раскрывать личные данные, сохраняя их конфиденциальность.
Два дня спустя, 28 августа, предприниматель вышел из следственного изолятора под залог в пять миллионов евро. Точка зрения Дурова после встречи с французскими властями изменилась. Он высказался о необходимости пересмотра политики конфиденциальности, так как количество пользователей Telegram резко возросло до 950 миллионов, что облегчает пользование мессенджера преступниками.