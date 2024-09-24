ФОМС: В РФ отмечен 10-процентный рост спроса на ЭКО за счет средств ОМС

ФОМС отмечает устойчивый рост спроса на ЭКО, финансируемое из средств ОМС. По последним данным фонда, за восемь месяцев 2024 года было выполнено 71,5 тысячи процедур. В этом году поддержку на проведение ЭКО получают только те медицинские учреждения, которые выполнили не менее 100 процедур в прошлом году, пишет tass.ru.