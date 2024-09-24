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Posted 24 сентября, 10:29

Published 24 сентября, 10:29

Modified 24 сентября, 10:29

Updated 24 сентября, 10:29

ФОМС: В РФ отмечен 10-процентный рост спроса на ЭКО за счет средств ОМС

ФОМС: В РФ отмечен 10-процентный рост спроса на ЭКО за счет средств ОМС

24 сентября 2024, 10:29
Фото: 1MI
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) озвучил данные о количестве экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО), выполненных в России за счет средств ОМС с 2013 года.

За этот период было проведено свыше 800 тысяч процедур, причем в прошлом году их число увеличилось на 10,6% по сравнению с 2022 годом и достигло 108,7 тысячи.

ФОМС отмечает устойчивый рост спроса на ЭКО, финансируемое из средств ОМС. По последним данным фонда, за восемь месяцев 2024 года было выполнено 71,5 тысячи процедур. В этом году поддержку на проведение ЭКО получают только те медицинские учреждения, которые выполнили не менее 100 процедур в прошлом году, пишет tass.ru.

С 2013 года процедура ЭКО проводится бесплатно за счет средств, предоставляемых ФОМС. Обследование причин бесплодия занимает от трёх до шести месяцев после года безуспешных попыток зачатия.

В прошлом году финансирование ЭКО по территориальной и базовой программам ОМС составило 12,7 миллиарда рублей. ФОМС подчеркивает, что объем помощи пересматривается ежегодно.

На 2024 год запланировано проведение 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году.

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