«Будем ждать непоправимого?» Белгородцы пожаловались на больших бездомных собак

Жительница Белгорода сообщила мэру Валентину Демидову о пяти больших собаках, которые бегают по Крейде на улице Почтовой. По её словам, все они — бездомные, поэтому женщина попросила как-то исправить эту ситуацию, пока не случилось «непоправимое».