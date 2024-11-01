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Posted 1 ноября, 13:00

Published 1 ноября, 13:00

Modified 1 ноября, 13:02

Updated 1 ноября, 13:02

Белгородка просит выловить больших собак, которые бегают по улицам без надзора

«Будем ждать непоправимого?» Белгородцы пожаловались на больших бездомных собак

1 ноября 2024, 13:00
Фото: 1MI.

Белгородка просит выловить больших собак, которые бегают по улицам без надзора

Белгородка рассказала мэру о пяти больших собаках, которые бегают по улицам Крейды без какого-либо надзора. Она попросила выловить животных, чтобы никто не пострадал. Валентин Демидов отметил, что вскоре проблему решат.

Жительница Белгорода сообщила мэру Валентину Демидову о пяти больших собаках, которые бегают по Крейде на улице Почтовой. По её словам, все они — бездомные, поэтому женщина попросила как-то исправить эту ситуацию, пока не случилось «непоправимое».

На обращение белгородки мэр ответил в вечернем прямом эфире. Он отметил, что уже передал сообщение в службу по содержанию безнадзорных животных, поэтому в скором времени специалисты отловят этих бездомных собак.

Напомним, что накануне жители жаловались на ужасные условия содержания животных в двух приютах и просили власть исправить недочёты.

Собаки гибнут в мучениях? Белгородцы пожаловались на плохие условия в двух приютах
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#Александра Склярова#Бездомные собаки#Собаки#Белгород#Валентин Демидов
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