«Будем ждать непоправимого?» Белгородцы пожаловались на больших бездомных собак

Posted 1 ноября, 13:00
Published 1 ноября, 13:00
Modified 1 ноября, 13:02
Updated 1 ноября, 13:02
Жительница Белгорода сообщила мэру Валентину Демидову о пяти больших собаках, которые бегают по Крейде на улице Почтовой. По её словам, все они — бездомные, поэтому женщина попросила как-то исправить эту ситуацию, пока не случилось «непоправимое».
На обращение белгородки мэр ответил в вечернем прямом эфире. Он отметил, что уже передал сообщение в службу по содержанию безнадзорных животных, поэтому в скором времени специалисты отловят этих бездомных собак.
Напомним, что накануне жители жаловались на ужасные условия содержания животных в двух приютах и просили власть исправить недочёты.