bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Поселившийся на тротуаре Старого Оскола мужчина

«Жили и опорожнялись там»: белгородцы пожаловались на бездомных у детской поликлиники

23 июня 2024, 12:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Поселившийся на тротуаре Старого Оскола мужчина

Двух бездомных мужчин поселили в фонде после жалоб белгородцев

Жители Старого Оскола пожаловались на двух бездомных мужчин, которые долгое время жили возле детской поликлиники. На жалобу отреагировали в администрации округа: они поселили одного из бездомных в белгородском фонде.

Жительница Старого Оскола пожаловалась на двух мужчин, которые несколько месяцев живут у пешеходной дорожек, ведущей к детской поликлинике. Белгородка попросила принять меры, чтобы бездомные не пугали детей.

Они там пьют и, извиняюсь за выражение, опорожняются прям не отходя от своего места. Рядом мусор — вонь стоит. Мимо них приходится проходить на работу, рядом детская поликлиника и школы. Я писала в администрацию города, но одни отписки, что как будет место, их отвезут в Белгород в какой-то фонд, но, извините, сколько ждать? Почему этим никто не занимается? Вчера проходила мимо и такая же картина: лежит бомж, снял наполовину штаны и опорожняется, а мимо идут дети. Ну это вообще за гранью.
пожаловалась жительница

Обращение заметили в администрации Старооскольского округа: они отметили, что одного из мужчин уже поселили в фонде «Милосердие и забота». Что стало со вторым бездомным, неизвестно.

Женщина поблагодарила за содействие и попросила теперь убрать за мужчинами тот участок тротуара и травы, где они на протяжении нескольких месяцев проживали.

Поселившийся на тротуаре Старого Оскола мужчинаПоселившийся на тротуаре Старого Оскола мужчина
Поселившийся на тротуаре Старого Оскола мужчина
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Забежавшая во двор бездомная собака укусила ребёнка: его семья отсудила 100 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Бездомный белгородец пробрался в пиццерию, не смог открыть кассу, но забрал ноутбукВолонтёры подозревают главу сельсовета в убийстве щенка перед приездом губернатораОСВВ и нападения на людей. Как в Белгородской области борются с бездомными собаками
#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Бомжи#Бездомный
Подпишитесь
Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?
Сегодня, 08:48
«Ничего целого не осталось»: белгородцам показали сгоревшее из-за ВСУ отделение почты
Сегодня, 07:35
После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина
Вчера, 10:17
Семь объявлений о ракетной опасности и создание СЭЗ: итоги дня в Белгородской области
Вчера, 16:00
Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?
Вчера, 14:34
Путин подписал закон о создании СЭЗ в Белгородской и других приграничных областях
Вчера, 13:10