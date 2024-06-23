«Жили и опорожнялись там»: белгородцы пожаловались на бездомных у детской поликлиники

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Жительница Старого Оскола пожаловалась на двух мужчин, которые несколько месяцев живут у пешеходной дорожек, ведущей к детской поликлинике. Белгородка попросила принять меры, чтобы бездомные не пугали детей.
Они там пьют и, извиняюсь за выражение, опорожняются прям не отходя от своего места. Рядом мусор — вонь стоит. Мимо них приходится проходить на работу, рядом детская поликлиника и школы. Я писала в администрацию города, но одни отписки, что как будет место, их отвезут в Белгород в какой-то фонд, но, извините, сколько ждать? Почему этим никто не занимается? Вчера проходила мимо и такая же картина: лежит бомж, снял наполовину штаны и опорожняется, а мимо идут дети. Ну это вообще за гранью.
пожаловалась жительница
Обращение заметили в администрации Старооскольского округа: они отметили, что одного из мужчин уже поселили в фонде «Милосердие и забота». Что стало со вторым бездомным, неизвестно.
Женщина поблагодарила за содействие и попросила теперь убрать за мужчинами тот участок тротуара и травы, где они на протяжении нескольких месяцев проживали.