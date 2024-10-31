Третья неудачная попытка: в Старом Осколе снова не купили имущественный комплекс

Posted 31 октября, 10:48
Published 31 октября, 10:48
Modified 31 октября, 10:50
Updated 31 октября, 10:50
В Старооскольском округе планировали продать имущественный комплекс по улице Комсомольская. Для этого объект в третий раз выставили на аукцион, но на него снова никто не заявился. Из-за этого торги посчитали несостоявшимися.
Начальная цена лота составляла 8,9 млн рублей. Продавали земельный участок площадью 0,3 га, пять зданий общей площадью 1,7 тысяч квадратных метров, а также сооружение длиной 49 метров. Вблизи участка расположены административные здания и образовательные учреждения.
За год — с осени 2023 года — «Дом.РФ» трижды устраивал аукционы с имущественным комплексом, но ни на один из торгов не поступило ни одной заявки.