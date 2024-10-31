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Posted 31 октября, 10:48

Published 31 октября, 10:48

Modified 31 октября, 10:50

Updated 31 октября, 10:50

В Старом Осколе трижды безуспешно пытались продать имущественный комплекс

Третья неудачная попытка: в Старом Осколе снова не купили имущественный комплекс

31 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI.

В Старом Осколе трижды безуспешно пытались продать имущественный комплекс

В Старооскольском округе в третий раз состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса, который снова закончился ничем. Подробности сообщили журналисты «Коммерсанта» со ссылкой на документацию тендера.

В Старооскольском округе планировали продать имущественный комплекс по улице Комсомольская. Для этого объект в третий раз выставили на аукцион, но на него снова никто не заявился. Из-за этого торги посчитали несостоявшимися.

Начальная цена лота составляла 8,9 млн рублей. Продавали земельный участок площадью 0,3 га, пять зданий общей площадью 1,7 тысяч квадратных метров, а также сооружение длиной 49 метров. Вблизи участка расположены административные здания и образовательные учреждения.

За год — с осени 2023 года — «Дом.РФ» трижды устраивал аукционы с имущественным комплексом, но ни на один из торгов не поступило ни одной заявки.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Аукцион#Комплекс
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