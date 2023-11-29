Аукцион невиданной щедрости: ещё один квартал в Белгороде отдадут под многоэтажки

Напомним, что в Белгороде во дворе одного из домов ещё в начале ноября под землю провалилась детская площадка из-за котлована под подземный паркинг, от строительства которого отказались. Причины провала специалисты ещё выясняют. Однако в ответе на запрос редакции Бел.Ру администрация города в качестве причины указала сильные дожди.