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Жилая застройка в Белгороде

Аукцион невиданной щедрости: ещё один квартал в Белгороде отдадут под многоэтажки

29 ноября 2023, 15:00
Фото: 1MI
Жилая застройка в Белгороде

Мэрия Белгорода объявила аукцион на застройку участка за 39 млн рублей

В начале ноября мэрия Белгорода объявила аукцион на комплексное развитие территории. План жилой застройки рассчитан на территорию недалеко от Белгородского проспекта и улицы Белгородского полка. Начальная цена договора — 39,349 миллиона рублей. Подача заявок — до 23 декабря.

Согласно распоряжению администрации, будущая территория строительства ограничена «улицами пр-кт Белгородский — ул. Белгородского полка — ул. Октябрьская — ул. Калинина». Победитель аукциона сможет заключить договор о комплексном развитии жилой застройки. Так, площадь участка для освоения — более 55 тысяч м².

Как стало известно, сумма задатка для участия в электронном аукционе составляет 100% начальной цены. Шаг аукциона — 5%. Это 1,967 миллиона рублей. Сам аукцион пройдёт на электронной площадке «РТС-тендер». При отказе от исполнения договора в случае назначения победителем задаток не возвращается. Окончание работ ограничено действием договора, т. е. произвести их необходимо до 30 августа 2028 года.

Ранее опубликовали ещё одну строительно-ремонтную закупку. Работа заключается в установке новых остановок у Пикник-парка, посадочных площадок, тротуаров и пандусов. А также в изменении переходно-скоростных полос, установке светофоров и освещения.

Напомним, что в Белгороде во дворе одного из домов ещё в начале ноября под землю провалилась детская площадка из-за котлована под подземный паркинг, от строительства которого отказались. Причины провала специалисты ещё выясняют. Однако в ответе на запрос редакции Бел.Ру администрация города в качестве причины указала сильные дожди.

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