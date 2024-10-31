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Posted 31 октября, 07:35

Published 31 октября, 07:35

Modified 31 октября, 07:37

Updated 31 октября, 07:37

Сломанная инсталляция в Белгороде

Отправили на ремонт? «Перегоревшую» звезду в Белгороде убрали с Арбата

31 октября 2024, 07:35
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова | Белгород». Сломанная инсталляция в Белгороде
У инсталляций, памятников и арт-объектов в Белгороде жизнь тяжёлая: то голова отвалится, то рука, то проржавеет вся, то не устроит своим видом горожан. Звезду, которая стояла и на белгородском Арбате, и напротив входа в парк Ленина, это стороной не обошло — она частично перегорела. Но куда делась?

Автор Telegram-канала «Электромир Максимова | Белгород» следил за судьбой красной звезды и её перемещениями по городу. Но недавно она пропала с Арбата вовсе.

Блогер предположил, что инсталляцию могут отправить на ремонт, потому что один из её концов, что образует устойчивое основание, перегорел, а звезда превратилась скорее в кривую линию.

Вернётся ли она перед наступлением холодов — пока неизвестно.

Звезда стоитЗвезда стоит
Звезды уже нетЗвезды уже нет
Звезда стоит. Фото: Telegram-канал "Электромир Максимова | Белгород"
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#Валерия Колесникова#Ремонт#Звезда#Белгород#Арбат#Арт-объекты#Инсталляции
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