Отправили на ремонт? «Перегоревшую» звезду в Белгороде убрали с Арбата

Posted 31 октября, 07:35
Published 31 октября, 07:35
Modified 31 октября, 07:37
Updated 31 октября, 07:37
Автор Telegram-канала «Электромир Максимова | Белгород» следил за судьбой красной звезды и её перемещениями по городу. Но недавно она пропала с Арбата вовсе.
Блогер предположил, что инсталляцию могут отправить на ремонт, потому что один из её концов, что образует устойчивое основание, перегорел, а звезда превратилась скорее в кривую линию.
Вернётся ли она перед наступлением холодов — пока неизвестно.