Отправили на ремонт? «Перегоревшую» звезду в Белгороде убрали с Арбата

У инсталляций, памятников и арт-объектов в Белгороде жизнь тяжёлая: то голова отвалится, то рука, то проржавеет вся, то не устроит своим видом горожан. Звезду, которая стояла и на белгородском Арбате, и напротив входа в парк Ленина, это стороной не обошло — она частично перегорела. Но куда делась?

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