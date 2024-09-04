Белгородцам не понравились огромные буквы в парке Сосновка: дизайн поменяют?

Арт-объект «Сосновка Парк», как объяснили в администрации, это информационно-декоративный элемент. Его дизайн определяет мультифункциональность и читаемость с видовых точек. Так как на торгах уже выставили этот эскиз, подрядчик — ООО «Феникс» — его и реализует.