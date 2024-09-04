Белгородцам не понравились огромные буквы в парке Сосновка: дизайн поменяют?

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Дизайн арт-конструкции белгородцы восприняли не очень позитивно. 58% опрошенных Бел.Ру горожан недовольны оформлением, а 26% ещё не определились. Понравилась концепция только 16% респондентов.
Редакция Бел.Ру обратилась к мэрии с запросом, чтобы узнать о закупке подробнее и выяснить, планируется ли дизайн менять.
Арт-объект «Сосновка Парк», как объяснили в администрации, это информационно-декоративный элемент. Его дизайн определяет мультифункциональность и читаемость с видовых точек. Так как на торгах уже выставили этот эскиз, подрядчик — ООО «Феникс» — его и реализует.
В закупку входит 12 букв с подсветкой. Некоторые из них будут оснащены качелями, лежаками, местами для сидения и велопарковкой. Архитектурный элемент «Ёлочки» — это фасадный элемент, который появится на торцах конструкций.
Установят арт-объект в районе объездной дороги Разумное — Соломино.