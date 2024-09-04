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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В мэрии рассказали подробности об арт-объекте под Белгородом

Белгородцам не понравились огромные буквы в парке Сосновка: дизайн поменяют?

4 сентября 2024, 12:55

В мэрии рассказали подробности об арт-объекте под Белгородом

В конце августа стало известно, что мэрия приобретёт в парк Сосновка железные буквы, которые сложат в фразу «Парк Сосновка». Потратят на это 18 млн рублей. В закупку входит установка и создание букв высотой от 6 до 7 метров.

Дизайн арт-конструкции белгородцы восприняли не очень позитивно. 58% опрошенных Бел.Ру горожан недовольны оформлением, а 26% ещё не определились. Понравилась концепция только 16% респондентов.

Редакция Бел.Ру обратилась к мэрии с запросом, чтобы узнать о закупке подробнее и выяснить, планируется ли дизайн менять.

Арт-объект «Сосновка Парк», как объяснили в администрации, это информационно-декоративный элемент. Его дизайн определяет мультифункциональность и читаемость с видовых точек. Так как на торгах уже выставили этот эскиз, подрядчик — ООО «Феникс» — его и реализует.

В закупку входит 12 букв с подсветкой. Некоторые из них будут оснащены качелями, лежаками, местами для сидения и велопарковкой. Архитектурный элемент «Ёлочки» — это фасадный элемент, который появится на торцах конструкций.

Установят арт-объект в районе объездной дороги Разумное — Соломино.

В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Парк#Эксклюзив#Сосновка#Белгород
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