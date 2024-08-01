«Куча непоймичего»: белгородцы вновь «протестуют» против современного искусства

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Местная жительница попросила мэрию «сделать подарок белгородцам» и убрать к Дню города «зелёную кучу нейпомичего» в центре. «Кучей непоймичего» женщина назвала скульптуру «Дефиле», установленную рядом с солнечными часами.
По её мнению, данному арт-объекту больше подходит определение растекающейся по лестнице субстанции и он не должен портить своим видом настроение людям в преддверии праздника.
«Перетащите её на какую-нибудь клумбу, среди буйства сурепки и ковыля сей шедевр будет смотреться более органично. […] Я понимаю, что творчество многогранно, но в нашем городе слишком много арт-объектов, которые нуждаются в комментариях Зигмунда Фрейда», — написала недовольная горожанка.
На едкие комментарии отреагировала мэрия Белгорода. В администрации заявили, что упомянутый арт-объект, как и другие скульптуры, за несколько лет стали частью идентичности белгородской пешеходной зоны.
Скульптура «Дефиле» — показательное выступление, презентация образа, как сила искусства может заставить камень быть в образе мягкого податливого материала.
мэрия Белгорода
Несмотря на высокую художественную ценность, власти пообещали проработать со специалистами вопрос перемещения скульптуры в другое место.
Ранее белгородцы уже много раз жаловались на установленные в центре города арт-объекты. Тогда претензии возникли не только к инсталляции «Дефиле», но и к скульптуре «Социальные сети». А в Старом Осколе жители назвали бабочку в окне центра современного искусства «символом проституток».
Скандал вызвала и постановка «Слишком женатый таксист» в белгородском драмтеатре. Её требовали проверить на пропаганду ЛГБТ*.
*движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ