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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Скульптура «Дефиле» в Белгороде

«Куча непоймичего»: белгородцы вновь «протестуют» против современного искусства

1 августа 2024, 08:05
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Скульптура «Дефиле» в Белгороде

Белгородцы просят переместить арт-объект «Дефиле» рядом с солнечными часами

Белгородцы вновь против современного искусства. Вопросы опять возникли к скульптуре «Дефиле» рядом с солнечными часами в Белгороде. Местная жительница назвала его «кучей непоймичего» и попросила убрать к празднованию Дня города. На жалобу ответили в мэрии.

Местная жительница попросила мэрию «сделать подарок белгородцам» и убрать к Дню города «зелёную кучу нейпомичего» в центре. «Кучей непоймичего» женщина назвала скульптуру «Дефиле», установленную рядом с солнечными часами.

По её мнению, данному арт-объекту больше подходит определение растекающейся по лестнице субстанции и он не должен портить своим видом настроение людям в преддверии праздника.

«Перетащите её на какую-нибудь клумбу, среди буйства сурепки и ковыля сей шедевр будет смотреться более органично. […] Я понимаю, что творчество многогранно, но в нашем городе слишком много арт-объектов, которые нуждаются в комментариях Зигмунда Фрейда», — написала недовольная горожанка.

На едкие комментарии отреагировала мэрия Белгорода. В администрации заявили, что упомянутый арт-объект, как и другие скульптуры, за несколько лет стали частью идентичности белгородской пешеходной зоны.

Скульптура «Дефиле» — показательное выступление, презентация образа, как сила искусства может заставить камень быть в образе мягкого податливого материала.
мэрия Белгорода

Несмотря на высокую художественную ценность, власти пообещали проработать со специалистами вопрос перемещения скульптуры в другое место.

Ранее белгородцы уже много раз жаловались на установленные в центре города арт-объекты. Тогда претензии возникли не только к инсталляции «Дефиле», но и к скульптуре «Социальные сети». А в Старом Осколе жители назвали бабочку в окне центра современного искусства «символом проституток».

Скандал вызвала и постановка «Слишком женатый таксист» в белгородском драмтеатре. Её требовали проверить на пропаганду ЛГБТ*.

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