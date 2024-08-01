«Куча непоймичего»: белгородцы вновь «протестуют» против современного искусства

Ранее белгородцы уже много раз жаловались на установленные в центре города арт-объекты. Тогда претензии возникли не только к инсталляции «Дефиле», но и к скульптуре «Социальные сети». А в Старом Осколе жители назвали бабочку в окне центра современного искусства «символом проституток».