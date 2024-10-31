Белгородца осудили за попытку взять больничный по несуществующей болезни

Posted 31 октября, 11:18
Published 31 октября, 11:18
Modified 31 октября, 11:20
Updated 31 октября, 11:20
Житель Старооскольского округа выступил посредником в передаче взятки. Так, 38-летний мужчина передал 28 тысяч рублей врачу Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Взятку хотели передать за выдачу листков нетрудоспособности на 40 дней тому человеку, у которого на деле не имелось соответствующих заболеваний.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ. Суд назначил злоумышленнику штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в муниципальных органах самоуправления, а также органах исполнительной и законодательной власти сроком на один год.
Приговор вступил в законную силу.
Назначили ли наказание человеку, от лица которого передавалась взятка, неизвестно.