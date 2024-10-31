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Posted 31 октября, 11:18

Published 31 октября, 11:18

Modified 31 октября, 11:20

Updated 31 октября, 11:20

Белгородца осудили за попытку взять больничный по несуществующей болезни

Белгородца осудили за попытку взять больничный по несуществующей болезни

31 октября 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прокуратура
Староосколец хотел помочь знакомому передать взятку врачу, чтобы тому дали больничный по несуществующей болезни. Но его попытки прервали: теперь мужчина должен выплатитть штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Старооскольского округа выступил посредником в передаче взятки. Так, 38-летний мужчина передал 28 тысяч рублей врачу Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Взятку хотели передать за выдачу листков нетрудоспособности на 40 дней тому человеку, у которого на деле не имелось соответствующих заболеваний.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ. Суд назначил злоумышленнику штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в муниципальных органах самоуправления, а также органах исполнительной и законодательной власти сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.

Назначили ли наказание человеку, от лица которого передавалась взятка, неизвестно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Прокуратура#Взятка#Прокуратура области
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