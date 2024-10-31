Белгородца осудили за попытку взять больничный по несуществующей болезни

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ. Суд назначил злоумышленнику штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в муниципальных органах самоуправления, а также органах исполнительной и законодательной власти сроком на один год.