Ссора между туляком и белгородцем закончилась поножовщиной

Субботним вечером, 26 октября, на территории фермерского хозяйства между мужчиной и его коллегой произошла ссора. Житель Тулы так разозлился, что решил зарезать своего товарища: схватил нож и ударил им знакомого в грудь. Потерпевший скончался на месте.