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Posted 30 октября, 12:22

Published 30 октября, 12:22

Modified 30 октября, 12:24

Updated 30 октября, 12:24

Ссора между туляком и белгородцем закончилась поножовщиной

Ссора между туляком и белгородцем закончилась поножовщиной

30 октября 2024, 12:22
Фото: Ася Шарапова. 1MI.
Сюжет
Убийство
Житель Тулы обвиняется в убийстве своего товарища. По версии следствия, ссора двух мужчин закончилась поножовщиной, в результате которой потерпевший погиб на месте происшествия, сообщили в СУ СК России по Белгородской области.

Субботним вечером, 26 октября, на территории фермерского хозяйства между мужчиной и его коллегой произошла ссора. Житель Тулы так разозлился, что решил зарезать своего товарища: схватил нож и ударил им знакомого в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинения в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и собираются доказательства. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Тула#Фермерское хозяйство
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