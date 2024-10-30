Ссора между туляком и белгородцем закончилась поножовщиной

Posted 30 октября, 12:22
Published 30 октября, 12:22
Modified 30 октября, 12:24
Updated 30 октября, 12:24
Субботним вечером, 26 октября, на территории фермерского хозяйства между мужчиной и его коллегой произошла ссора. Житель Тулы так разозлился, что решил зарезать своего товарища: схватил нож и ударил им знакомого в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинения в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и собираются доказательства. По делу назначен ряд судебных экспертиз.