Подожгла квартиру из-за обиды и ушла: белгородку обвиняют в двойном убийстве

Posted 11 октября, 15:04
Published 11 октября, 15:04
Modified 11 октября, 15:04
Updated 11 октября, 15:04
В феврале 2024 года в Белгороде произошло страшное преступление. Гостья пришла к своим друзьям, но произошла ссора.
Женщина разозлилась и решила отомстить. Она взяла зажигалку и подожгла одежду, которая висела в коридоре. Случился серьёзный пожар.
В результате хозяйка квартиры умерла от отравления продуктами горения, а её друг скончался в больнице.
Местную жительницу обвиняют в убийстве двух человек с особой жестокостью и общеопасным способом. Также её обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, который причинил значительный ущерб (п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.