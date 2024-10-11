Подожгла квартиру из-за обиды и ушла: белгородку обвиняют в двойном убийстве

Белгородка поссорилась со своими друзьями и подожгла их квартиру

Сюжет Убийство

Прокуратурой Белгородской области направлено в суд уголовное дело по факту пожара, который произошёл в феврале 2024 года и стал причиной гибели двух людей. Обвиняемая — местная жительница. Теперь ей грозит серьёзный тюремный срок.