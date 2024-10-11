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Posted 11 октября, 15:04

Published 11 октября, 15:04

Modified 11 октября, 15:04

Updated 11 октября, 15:04

Пожар привёл к гибели хозяйки квартиры и её друга

Подожгла квартиру из-за обиды и ушла: белгородку обвиняют в двойном убийстве

11 октября 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney
Пожар привёл к гибели хозяйки квартиры и её друга

Белгородка поссорилась со своими друзьями и подожгла их квартиру

Сюжет
Убийство
Прокуратурой Белгородской области направлено в суд уголовное дело по факту пожара, который произошёл в феврале 2024 года и стал причиной гибели двух людей. Обвиняемая — местная жительница. Теперь ей грозит серьёзный тюремный срок.

В феврале 2024 года в Белгороде произошло страшное преступление. Гостья пришла к своим друзьям, но произошла ссора.

Женщина разозлилась и решила отомстить. Она взяла зажигалку и подожгла одежду, которая висела в коридоре. Случился серьёзный пожар.

В результате хозяйка квартиры умерла от отравления продуктами горения, а её друг скончался в больнице.

Местную жительницу обвиняют в убийстве двух человек с особой жестокостью и общеопасным способом. Также её обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, который причинил значительный ущерб (п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд вынес приговор белгородке, заказавшей убийство своего мужа
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