Спички детям всё же игрушка: в Старом Осколе двое мальчишек разожгли костёр и ушли

Posted 20 сентября, 17:25
Published 20 сентября, 17:25
Modified 20 сентября, 17:27
Updated 20 сентября, 17:27
Несмотря на предупреждения МЧС о пожароопасной обстановке в Белгородской области и многочисленные возгорания, с огнём в Старом Осколе решили поиграть двое мальчишек.
Как пишет подписчица одного из местных медиа, дети развели костёр и ушли, не потушив его. Женщина рассказала, что это произошло напротив дома №32г в мкр «Степной».
В комментария к посту жители Старого Оскола пишут, что «в районе „Степного“ ехала пожарная машина», подозревая, что те едут тушить оставленный мальчиками огонь. Позже местные сообщили, что пожарные действительно поехали на указанное место рядом с домом №32г. Как пишут, возгорания нет.
Ранее крупные пожары произошли в Шебекинском горокруге и в селе Ровенёк. Огонь пытались ликвидировать несколько дней. Местные жители тушили возгорания собственными силами. Где-то помогали жители соседних посёлков, сёл, а также глава администрации посёлка Ясные Зори. Многие белгородцы также недовольны оперативностью работы пожарных и тем, что они не всегда приезжают на вызов. Как заявил Гладков, правительство уже разрабатывает меры по улучшению их работы.