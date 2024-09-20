Спички детям всё же игрушка: в Старом Осколе двое мальчишек разожгли костёр и ушли

Ранее крупные пожары произошли в Шебекинском горокруге и в селе Ровенёк. Огонь пытались ликвидировать несколько дней. Местные жители тушили возгорания собственными силами. Где-то помогали жители соседних посёлков, сёл, а также глава администрации посёлка Ясные Зори. Многие белгородцы также недовольны оперативностью работы пожарных и тем, что они не всегда приезжают на вызов. Как заявил Гладков, правительство уже разрабатывает меры по улучшению их работы.