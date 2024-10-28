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Posted 28 октября, 10:01

Published 28 октября, 10:01

Modified 28 октября, 10:06

Updated 28 октября, 10:06

Цыгане из Коркино «эвакуируются» в Курскую область? В МВД сделали заявление

Цыгане из Коркино «эвакуируются» в Курскую область? В МВД сделали заявление

28 октября 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Убийство
На прошлой неделе в Коркино произошёл конфликт на национальной почве. В СМИ появилась информация о том, что жителей цыганской диаспоры мигрируют в Курскую область. Это правда? Разъяснили в курском УМВД.

На прошлой неделе в Коркино прошёл бунт из-за убийства 40-летнеё таксистки Елены Сарафановой. Подозреваемым стал цыган. Местные пошли в квартах, где жила их цыганская диаспора, два человека получили огнестрельные ранения.

После этого в медиа появилась информация об «эвакуации» коркинцев в Курскую область и обеспечении их всем необходимым. Это якобы сообщил начальник управления по вопросам миграции УМВД по Курской области Олег Казак журналистам местного телеканала.

УМВД России по Курской области опубликовала заявление, в котором опровергла новость о миграции цыганской диаспоры из Коркино.

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