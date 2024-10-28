Цыгане из Коркино «эвакуируются» в Курскую область? В МВД сделали заявление

Posted 28 октября, 10:01
Published 28 октября, 10:01
Modified 28 октября, 10:06
Updated 28 октября, 10:06
На прошлой неделе в Коркино прошёл бунт из-за убийства 40-летнеё таксистки Елены Сарафановой. Подозреваемым стал цыган. Местные пошли в квартах, где жила их цыганская диаспора, два человека получили огнестрельные ранения.
После этого в медиа появилась информация об «эвакуации» коркинцев в Курскую область и обеспечении их всем необходимым. Это якобы сообщил начальник управления по вопросам миграции УМВД по Курской области Олег Казак журналистам местного телеканала.
УМВД России по Курской области опубликовала заявление, в котором опровергла новость о миграции цыганской диаспоры из Коркино.