Белгородец избил знакомого до смерти, а затем отвёз его тело в лес и сжёг

Posted 29 октября, 13:20
Published 29 октября, 13:20
Modified 29 октября, 13:22
Updated 29 октября, 13:22
Днём 26 октября в урочище «Каплинская сосна» в Старом Осколе обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства (часть 1 статья 105 УК РФ).
Позже следователям удалось установить личности погибшего мужчины и обвиняемого, которым оказался местный житель. Следствие выяснило, что погибший был в гостях у старооскольцев на застолье, когда между ними началась ссора, а затем — драка. Гость скончался от полученных травм, поэтому его отвезли в лес и сожгли для затруднения опознания.
Обвиняемого вскоре заключат под стражу и предъявят обвинение.