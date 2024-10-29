Белгородец избил знакомого до смерти, а затем отвёз его тело в лес и сжёг

Позже следователям удалось установить личности погибшего мужчины и обвиняемого, которым оказался местный житель. Следствие выяснило, что погибший был в гостях у старооскольцев на застолье, когда между ними началась ссора, а затем — драка. Гость скончался от полученных травм, поэтому его отвезли в лес и сожгли для затруднения опознания.