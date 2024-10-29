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Posted 29 октября, 13:20

Published 29 октября, 13:20

Modified 29 октября, 13:22

Updated 29 октября, 13:22

Белгородец избил знакомого до смерти, а затем отвёз его тело в лес и сжёг

Белгородец избил знакомого до смерти, а затем отвёз его тело в лес и сжёг

29 октября 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Убийство
Преступление произошло в Старом Осколе. В одном из парков нашли обожённое тело мужчины с признаками насильственной смерти. Позже Следком рассказал подробности случившегося.

Днём 26 октября в урочище «Каплинская сосна» в Старом Осколе обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства (часть 1 статья 105 УК РФ).

Позже следователям удалось установить личности погибшего мужчины и обвиняемого, которым оказался местный житель. Следствие выяснило, что погибший был в гостях у старооскольцев на застолье, когда между ними началась ссора, а затем — драка. Гость скончался от полученных травм, поэтому его отвезли в лес и сожгли для затруднения опознания.

Обвиняемого вскоре заключат под стражу и предъявят обвинение.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Убийство#Уголовное дело#Региональный следком
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