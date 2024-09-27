Белгородец из мести пытался сжечь авто сотрудницы УФССП и едва не убил человека

Posted 27 сентября, 12:01
Published 27 сентября, 12:01
Modified 27 сентября, 12:02
Updated 27 сентября, 12:02
Вечером 17 января житель Старого Оскола из мести решил поджечь автомобиль, находившийся в пользовании судебного пристава — исполнителя, которая занималась делом о взыскании с его экс-супруги денег. Фигурант облил транспорт легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг спичками и отошёл к подъезду, наблюдая за происходящим.
Но спички потухли, а из дома вышел собственник машины. Он уточнил у фигуранта, не видел ли тот поджигателя, но тот нанёс хозяину авто острым предметом несколько ударов в область туловища и конечностей, после чего скрылся с места преступления.
Потерпевшему быстро оказали необходимую медпомощь, поэтому он остался жив.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167, а также части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога», «Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление»).
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Его также затем ограничат в свободе на один год.
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