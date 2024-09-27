bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 12:01

Published 27 сентября, 12:01

Modified 27 сентября, 12:02

Updated 27 сентября, 12:02

Белгородец из мести пытался сжечь авто сотрудницы УФССП и едва не убил человека

Белгородец из мести пытался сжечь авто сотрудницы УФССП и едва не убил человека

27 сентября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Уголовное дело
Преступление случилось ещё в январе 2024 года. Мужчина хотел отомстить судебному приставу за свою бывшую жену, но поджечь авто не удалось из-за потухших спичек. Чтобы скрыть неудавшийся поджог, он ударил собственника машины острым предметом, но тот выжил. Подробности сообщили в следкоме региона.

Вечером 17 января житель Старого Оскола из мести решил поджечь автомобиль, находившийся в пользовании судебного пристава — исполнителя, которая занималась делом о взыскании с его экс-супруги денег. Фигурант облил транспорт легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг спичками и отошёл к подъезду, наблюдая за происходящим.

Но спички потухли, а из дома вышел собственник машины. Он уточнил у фигуранта, не видел ли тот поджигателя, но тот нанёс хозяину авто острым предметом несколько ударов в область туловища и конечностей, после чего скрылся с места преступления.

Потерпевшему быстро оказали необходимую медпомощь, поэтому он остался жив.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167, а также части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога», «Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление»).

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Его также затем ограничат в свободе на один год.

Приговорённый к тюрьме белгородец заплатит 1 млн рублей едва не убитой им жене
Узнать подробнее
Читайте также:
Вынесен приговор по громкому убийству на территории белгородского с/х кооперативаВ ГТРК «Белгород» опровергли убийство военкора Александра КоробоваБелгородец убил своего знакомого, избив его табуретом и воспламенив его одежду
#Александра Склярова#Приговор#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Автомобиль#Пристав#Поджог#Новости Старого Оскола#Покушение на убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика