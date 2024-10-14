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Posted 14 октября, 14:45

Published 14 октября, 14:45

Modified 14 октября, 14:45

Updated 14 октября, 14:45

Собака едва не умерла из-за жесткого обращения

Белгородка чуть не убила собаку соседки, пять раз ударив её ножом

14 октября 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Собака едва не умерла из-за жесткого обращения
Жительница Ракитянского района пробралась во двор своей соседки и пять раз ударила собаку ножом. Животное удалось спасти, а белгородке теперь грозит до трёх лет лишения свободы, отметили в региональной прокуратуре.

По версии надзорного ведомства, 47-летняя жительница Ракитянского района пришла во двор своей соседки и около пяти раз ударила ножом её собаку. Питомца удалось спасти: ему вовремя оказали профессиональную ветеринарную помощь.

По какой причине женщина решила убить собаку соседки, в прокуратуре не уточнили.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье»).

Материалы дела уже направили в суд на рассмотрение. Белгородке грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, что в России рассматривают законопроект, после принятия которого жителей, плохо обращающихся с животными, начнут штрафовать.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Ракитянский район#Собака#Белгород#Жестокое обращение с животными#Удары ножом
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