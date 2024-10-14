Белгородка чуть не убила собаку соседки, пять раз ударив её ножом

Posted 14 октября, 14:45
Published 14 октября, 14:45
Modified 14 октября, 14:45
Updated 14 октября, 14:45
По версии надзорного ведомства, 47-летняя жительница Ракитянского района пришла во двор своей соседки и около пяти раз ударила ножом её собаку. Питомца удалось спасти: ему вовремя оказали профессиональную ветеринарную помощь.
По какой причине женщина решила убить собаку соседки, в прокуратуре не уточнили.
В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье»).
Материалы дела уже направили в суд на рассмотрение. Белгородке грозит до трёх лет лишения свободы.
Напомним, что в России рассматривают законопроект, после принятия которого жителей, плохо обращающихся с животными, начнут штрафовать.