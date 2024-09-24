bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 13:42

Published 24 сентября, 13:42

Modified 24 сентября, 13:44

Updated 24 сентября, 13:44

В России могут утвердить штрафы за плохое содержание домашних животных

Россиянам придётся хорошо ухаживать за своими питомцами, чтобы не нарваться на штраф

24 сентября 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney
В России могут утвердить штрафы за плохое содержание домашних животных

В России могут начать штрафовать за плохое содержание животных

Сюжет
Штраф
В России могут начать штрафовать за плохой уход за домашними питомцами. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составит 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение — 3 тысячи рублей, пишет РИА «Новости».

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за плохое содержание животных. В случае принятия закона, россияне будут выплачивать административный штраф до 5 тысяч рублей за плохой уход за своими питомцами.

На рассмотрение законопроект попал ещё в декабре 2021 года по инициативе Московской областной думы. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

«Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных — влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей», — говорится в законопроекте.

При этом за повторное правонарушение хозяевам животных грозит увеличение штрафа для физлиц до 3 тысяч рублей и для юрлиц — до 10 тысяч рублей.

За пропаганду идей чайлдфри будут штрафовать?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец в отпуске отдохнул от законов и «заработал» штрафБелгородский «Аэробел» заплатил штраф за высокие цены на свою продукциюАгрохолдингу «Мираторга» в Белгородской области выписали крупный штраф
#Александра Склярова#Общество#Штраф#Животные#Госдума#Законопроект#Россия#Белгород
Подпишитесь
Популярное