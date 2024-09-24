Россиянам придётся хорошо ухаживать за своими питомцами, чтобы не нарваться на штраф

Posted 24 сентября, 13:42
Published 24 сентября, 13:42
Modified 24 сентября, 13:44
Updated 24 сентября, 13:44
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за плохое содержание животных. В случае принятия закона, россияне будут выплачивать административный штраф до 5 тысяч рублей за плохой уход за своими питомцами.
На рассмотрение законопроект попал ещё в декабре 2021 года по инициативе Московской областной думы. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
«Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных — влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей», — говорится в законопроекте.
При этом за повторное правонарушение хозяевам животных грозит увеличение штрафа для физлиц до 3 тысяч рублей и для юрлиц — до 10 тысяч рублей.