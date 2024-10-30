По сусанинским тропам: что такое «болотинг» и чем он привлёкает туристов?

Posted 30 октября, 10:56
Published 30 октября, 10:56
Modified 30 октября, 10:58
Updated 30 октября, 10:58
Экологический туризм в России набирает обороты, у него появилось новое ответвление — «болотинг». Группы из жителей мегаполисов за 2-3 тысячи рублей ради острых ощущений идут гулять по топям. Такой вид отдыха помогает снять накопившийся за неделю стресс, рассказал путешественник Александр Сизов.
«Болотинг» существует давно, есть в этой сфере и профессиональные гиды. Например, проводник по болотам Павел Вихарев из Костромской области в костюме Ивана Сусанина водит людей по исуповской топи. Для безопасности там за счёт гранта от местного отделения Русского географического общества обустроили деревянные мостки — гать.
Как рассказал представитель Российского союза туриндустрии Ростислав Вылегжанин, «болотинг» — дело опасное. Где-то под него есть специально оборудованные экотропы, но иногда группы набирают не профессионалы, а любители, да и просто собираются люди с друзьями без особенных знаний по теме. В подобных случаях туристы рискуют получить острых ощущений до конца жизни, ведь она может на этих болотах и закончиться.