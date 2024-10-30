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Posted 30 октября, 10:56

Published 30 октября, 10:56

Modified 30 октября, 10:58

Updated 30 октября, 10:58

По сусанинским тропам: что такое «болотинг» и чем он привлёкает туристов?

По сусанинским тропам: что такое «болотинг» и чем он привлёкает туристов?

30 октября 2024, 10:56
Фото: Артём Шершнёв. 1MI.
Сюжет
Туризм
«Болотинг», в отличие от «избинга» и «монастыринга», это высокорисковый вид туризма. Любители острых ощущений и природы натягивают резиновые сапоги и идут гулять по трясине в поисках душевного спокойствия. Журналисты «Новых Известий» выяснили всё об этом движении.

Экологический туризм в России набирает обороты, у него появилось новое ответвление — «болотинг». Группы из жителей мегаполисов за 2-3 тысячи рублей ради острых ощущений идут гулять по топям. Такой вид отдыха помогает снять накопившийся за неделю стресс, рассказал путешественник Александр Сизов.

«Болотинг» существует давно, есть в этой сфере и профессиональные гиды. Например, проводник по болотам Павел Вихарев из Костромской области в костюме Ивана Сусанина водит людей по исуповской топи. Для безопасности там за счёт гранта от местного отделения Русского географического общества обустроили деревянные мостки — гать.

Как рассказал представитель Российского союза туриндустрии Ростислав Вылегжанин, «болотинг» — дело опасное. Где-то под него есть специально оборудованные экотропы, но иногда группы набирают не профессионалы, а любители, да и просто собираются люди с друзьями без особенных знаний по теме. В подобных случаях туристы рискуют получить острых ощущений до конца жизни, ведь она может на этих болотах и закончиться.

«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов стратегии развития страны»
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#Валерия Колесникова#Туризм#Природа#Россия#Экотуризм#Болото#Болотинг
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