По сусанинским тропам: что такое «болотинг» и чем он привлёкает туристов?

Как рассказал представитель Российского союза туриндустрии Ростислав Вылегжанин, «болотинг» — дело опасное. Где-то под него есть специально оборудованные экотропы, но иногда группы набирают не профессионалы, а любители, да и просто собираются люди с друзьями без особенных знаний по теме. В подобных случаях туристы рискуют получить острых ощущений до конца жизни, ведь она может на этих болотах и закончиться.