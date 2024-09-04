Инвестиции в российский туризм выросли в 3 раза

За семь месяцев 2024 года клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма предоставлено более 1 тысячи кредитов на 139 млрд рублей. Это в 3 раза превышает объем за аналогичный период прошлого года. Такова статистика банка ВТБ, которую на ВЭФ-2024 озвучил член правления банка Руслан Еременко.

«Туристическая инфраструктура в России динамично развивается — появляются новые интересные локации, растет обеспеченность инженерными коммуникациями даже отдаленных местностей, улучшается качество сервиса. Это не только повышает привлекательность внутреннего туризма для россиян, но дает свой эффект в виде новых рабочих мест и развития экономики регионов», — отметил Руслан Еременко. Более трети (37%) кредитного портфеля банка в туристической сфере сегмента СМБ приходится на Центральный федеральный округ, 15% — на Южный федеральный округ, 14% — Приволжский, 12% — Северо-Западный. Топ-менеджер подчеркнул особое значение программы льготного кредитования в туристической сфере для поддержки предпринимателей. Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран Узнать подробнее Читайте также: Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки могут превысить 5 трлн рублей Прогноз ВТБ: рынок розничного кредитования «охладится» на 15%