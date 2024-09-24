«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов стратегии развития страны»

Posted 24 сентября, 12:03
Published 24 сентября, 12:03
Modified 24 сентября, 12:03
Updated 24 сентября, 12:03
К 2027 году на курорте появятся два гостиничных корпуса площадью по 2,5 тыс. кв. м каждый и 20 коттеджей общей площадью 2,9 тыс. кв. м. Также будет создана горнолыжная и туристическая инфраструктура: рестораны, кафе, учебный склон, веревочный парк, тюбинговая трасса и каток с прокатом оборудования, банный комплекс и т. д. Общая площадь объекта составит порядка 180 га.
«Рост внутреннего туризма в России требует создания качественной современной инфраструктуры. Мы видим потенциал в развитии спортивно-туристических проектов, способных оказать существенное влияние на экономику и социальную сферу регионов. Всесезонный туристический комплекс „Губаха“ в Пермском крае — один из ярких примеров, сочетающих уникальные природные особенности, качественный сервис, возможности для активного отдыха всей семьей. Курорт пользуется большой популярностью вне зависимости от сезона, активно обновляется и развивается. Мы рады, что наша поддержка позволит еще большему числу туристов отдохнуть здесь и провести время с пользой», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.
«Мы планируем рост посещаемости курорта примерно на 30% ежегодно, по итогам 2023 года комплекс уже посетило 180 тыс. человек», — отметил генеральный директор ООО «Новая Губаха» Тимур Габдуллин.