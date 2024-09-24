«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов стратегии развития страны»

К 2027 году на курорте появятся два гостиничных корпуса площадью по 2,5 тыс. кв. м каждый и 20 коттеджей общей площадью 2,9 тыс. кв. м. Также будет создана горнолыжная и туристическая инфраструктура: рестораны, кафе, учебный склон, веревочный парк, тюбинговая трасса и каток с прокатом оборудования, банный комплекс и т. д. Общая площадь объекта составит порядка 180 га.