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Posted 24 сентября, 12:03

Published 24 сентября, 12:03

Modified 24 сентября, 12:03

Updated 24 сентября, 12:03

«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов стратегии развития страны»

«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов стратегии развития страны»

24 сентября 2024, 12:03
Фото: 1MI
Так президент России определил важность работы в этой сфере экономики. В рамках развития внутреннего туризма в круглогодичном спортивно-туристическом центре «Губаха» в Пермском появятся новые гостиницы. 1,6 млрд рублей на эти цели выделены по программе льготного кредитования № 141П в ВТБ.

К 2027 году на курорте появятся два гостиничных корпуса площадью по 2,5 тыс. кв. м каждый и 20 коттеджей общей площадью 2,9 тыс. кв. м. Также будет создана горнолыжная и туристическая инфраструктура: рестораны, кафе, учебный склон, веревочный парк, тюбинговая трасса и каток с прокатом оборудования, банный комплекс и т. д. Общая площадь объекта составит порядка 180 га.

«Рост внутреннего туризма в России требует создания качественной современной инфраструктуры. Мы видим потенциал в развитии спортивно-туристических проектов, способных оказать существенное влияние на экономику и социальную сферу регионов. Всесезонный туристический комплекс „Губаха“ в Пермском крае — один из ярких примеров, сочетающих уникальные природные особенности, качественный сервис, возможности для активного отдыха всей семьей. Курорт пользуется большой популярностью вне зависимости от сезона, активно обновляется и развивается. Мы рады, что наша поддержка позволит еще большему числу туристов отдохнуть здесь и провести время с пользой», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.
«Мы планируем рост посещаемости курорта примерно на 30% ежегодно, по итогам 2023 года комплекс уже посетило 180 тыс. человек», — отметил генеральный директор ООО «Новая Губаха» Тимур Габдуллин.
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#Алёна Мальцева#Экономика#Внутренний туризм#Гостиницы
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