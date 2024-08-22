bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Аналитики: вырос спрос на бизнес-планы для открытия глэмпингов

Аналитики: вырос спрос на бизнес-планы для открытия глэмпингов

22 августа 2024, 10:04
Фото: 1MI
Аналитики отмечают рост спроса на сервисы для бизнеса по подготовке бизнес-планов и маркетинговых исследований среди компаний среднего и малого бизнеса. В этом году они приобретали такие услуги на 27% чаще, чем в первом полугодии 2023 года, средний чек превысил 136 тыс. рублей.

Такова статистика банка ВТБ.

«В современных реалиях составление бизнес-планов и моделей окупаемости — не просто формальность, а важный инструмент для развития компании. Услуги по разработке и подготовке таких документов востребованы, например, для получения банковского кредита, привлечения средств инвестора, оценки перспективности действующего бизнеса или получения господдержки. Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают, в том числе и новые форматы — глэмпинги», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

По данным исследований чаще других бизнес-планы покупают компании, работающие в отраслях, которые нуждаются в импортозамещении — технологии, производство — около 38,5%. На втором месте запросы от промышленных и обрабатывающих предприятий — 25% обращений. На запросы от сферы турбизнеса приходится 14,5%. Порядка 5% — запросы от медицинских центров и производителей БАДов. Замыкают пятерку строительные компании и производители строительных материалов — 4,5%.

Аналитика ВТБ: чьи финансовые советы слушают белгородцы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Прогноз ВТБ: во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на третьПрогноз ВТБ: не ожидаем повышения ключевой ставки до конца годаПрогноз ВТБ: ЦБ РФ может поднять ставку до 17%
#Кристина Семенчук#Строительство#Исследования#Промышленность#Малый бизнес#Импортозамещение#Белгород#Аналитики
Подпишитесь
Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 10:26
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?
Сегодня, 08:01
Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову
Сегодня, 10:35
«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории
Сегодня, 10:17
В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе
Сегодня, 09:33
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23