Аналитики: вырос спрос на бизнес-планы для открытия глэмпингов

«В современных реалиях составление бизнес-планов и моделей окупаемости — не просто формальность, а важный инструмент для развития компании. Услуги по разработке и подготовке таких документов востребованы, например, для получения банковского кредита, привлечения средств инвестора, оценки перспективности действующего бизнеса или получения господдержки. Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают, в том числе и новые форматы — глэмпинги», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.