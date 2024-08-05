Прогноз ВТБ: во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на треть

По итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020». Основным драйвером с начала года стала «семейная ипотека». На втором месте по популярности — «Ипотека с господдержкой-2020» (завершила свою работу в июле). Топ-3 замыкает IT-ипотека.