Прогноз ВТБ: во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на треть

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020». Основным драйвером с начала года стала «семейная ипотека». На втором месте по популярности — «Ипотека с господдержкой-2020» (завершила свою работу в июле). Топ-3 замыкает IT-ипотека.
«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий „семейной“ ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре–декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности. В первую очередь, на это повлияют продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия „семейной“ ипотеки, которая может даже стать лидером среди всех ипотечных программ», — заявил Георгий Горшков.
* прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования