Прогноз ВТБ: не ожидаем повышения ключевой ставки до конца года

«Сейчас наш прогноз по ключевой ставке — это флэт (неизменность показателя) 18% на конец третьего — четвертого кварталов», — сказал он. При этом спикер отметил, что повышение ключевой ставки — важное макроэкономическое изменение, которое проиллюстрировало несбывшиеся предсказания аналитиков о ее понижении в 2024 году. Несмотря на это, чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года может составить порядка 550 млрд рублей.