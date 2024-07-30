Прогноз ВТБ: не ожидаем повышения ключевой ставки до конца года

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
«Сейчас наш прогноз по ключевой ставке — это флэт (неизменность показателя) 18% на конец третьего — четвертого кварталов», — сказал он. При этом спикер отметил, что повышение ключевой ставки — важное макроэкономическое изменение, которое проиллюстрировало несбывшиеся предсказания аналитиков о ее понижении в 2024 году. Несмотря на это, чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года может составить порядка 550 млрд рублей.
«Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу, соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей, и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей», — сказал Пьянов журналистам.