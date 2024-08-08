Аналитика ВТБ: чьи финансовые советы слушают белгородцы?

Россияне также часто прислушиваются к мнению близких людей: 50% полагаются на советы семьи, а 48% — на рекомендации друзей. Советы семьи гораздо важнее для женщин (54%), чем для мужчин (45%). Особенно доверяют мнению близких и друзей респонденты в возрасте 35-44 лет. Однако почти половина (47%) тех, кто следовал советам друзей, сталкивались с неудачными их последствиями.