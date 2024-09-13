Маршрут промышленного туризма в Старом Осколе впервые включили в экскурсию по городу

Posted 13 сентября, 12:32
Published 13 сентября, 12:32
Modified 13 сентября, 12:34
Updated 13 сентября, 12:34
В течение экскурсии предполагается знакомство с работой электросталеплавильного цеха Оскольского электрометаллургического комбината, показ разливки жидкой стали, готовой стальной продукции, а также посещение центральной городской набережной, краеведческого музея и образовательно-выставочного центра «Железно!».
Впечатления от экскурсии дополнят обед настоящих металлургов в производственной столовой и осмотр двух масштабных художественных росписей, открытых ко Дню металлурга в июле 2024 года. Это мурал «За стальным характером» площадью 4 тыс. кв. метров на шаропрокатном комплексе ОЭМК и мурал «Река времени» на центральной городской набережной.
«За полтора года с момента запуска промышленного туризма комбинат посетило без малого две тысячи человек из разных уголков России и зарубежья, — рассказала куратор проекта, начальник управления корпоративных коммуникаций ОЭМК Наталья Кудиярова. — Запуск нового маршрута приурочен к празднованию 431-го дня рождения Старого Оскола».
Экскурсия рассчитана на гостей старше 14 лет.
Справочно:
Мурал «Река времени» расположен на подпорной стене набережной реки Оскол. Площадь росписи — более 600 кв. метров. Изображение посвящено вехам истории Старого Оскола — с древних времен до Великой Отечественной войны и строительства ОЭМК в 1970-е годы; настоящему города металлургов и видению его будущего. Автор мурала — известный российский художник и иллюстратор Глеб Солнцев.
Роспись «За стальным характером» занимает две стены шаропрокатного комплекса на территории ОЭМК. Общая протяженность — почти 300 метров. В основе сюжета — новый образ металлурга. Автор мурала — художница, график и скульптор Дарья Коновалова-Инфанте.