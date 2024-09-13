Маршрут промышленного туризма в Старом Осколе впервые включили в экскурсию по городу

Впечатления от экскурсии дополнят обед настоящих металлургов в производственной столовой и осмотр двух масштабных художественных росписей, открытых ко Дню металлурга в июле 2024 года. Это мурал «За стальным характером» площадью 4 тыс. кв. метров на шаропрокатном комплексе ОЭМК и мурал «Река времени» на центральной городской набережной.