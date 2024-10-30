Не проси деньги у мамы, пока не прочитаешь: почему студентам лучше зарабатывать самим

Когда ты получаешь доход самостоятельно, то становишься более свободным в своих действиях, чем если бы зависел только от поддержки родителей. Обычно родители могут помочь только с основными расходами: оплатой жилья, питания и учебных материалов. Однако, имея собственный доход, можно вкладывать его в свое развитие: посещать курсы, путешествовать, заниматься хобби и реализовывать свои мечты, такие как покупка техники или организация интересного проекта.