Школьникам и студентам рассказали, как спастись от дроперов

Стоит отметить, что международная олимпиада по финансовой безопасности организована по инициативе президента России совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения. Финал олимпиады проводится уже в четвёртый раз на базе «Сириуса» с 30 сентября по 4 октября.