Школьникам и студентам рассказали, как спастись от дроперов

Posted 2 октября, 14:52
Published 2 октября, 14:52
Modified 2 октября, 14:54
Updated 2 октября, 14:54
Чтобы привлечь молодёжь, дроперы (лица, участвующие в схемах незаконного обналичивания денег) используют социальные сети, мессенджеры и интернет-ресурсы, и активно ищут уязвимых граждан среди школьников и студентов.
Примечательно, что около 60% незаконных финансовых операций приходится на физлиц, причём их количество продолжает расти, в том числе из-за увеличения числа дроперов. Только в первом полугодии ВТБ выявил и прекратил деятельность более 1000 дроперов.
Стоит отметить, что международная олимпиада по финансовой безопасности организована по инициативе президента России совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения. Финал олимпиады проводится уже в четвёртый раз на базе «Сириуса» с 30 сентября по 4 октября.
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