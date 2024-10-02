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Posted 2 октября, 14:52

Published 2 октября, 14:52

Modified 2 октября, 14:54

Updated 2 октября, 14:54

Школьникам и студентам рассказали, как спастись от дроперов

Школьникам и студентам рассказали, как спастись от дроперов

2 октября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты ВТБ рассказали участникам Международной олимпиады по финансовой безопасности о коварстве дроперов. Речь идёт о студентах и школьниках из 36 стран СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Чтобы привлечь молодёжь, дроперы (лица, участвующие в схемах незаконного обналичивания денег) используют социальные сети, мессенджеры и интернет-ресурсы, и активно ищут уязвимых граждан среди школьников и студентов.

Примечательно, что около 60% незаконных финансовых операций приходится на физлиц, причём их количество продолжает расти, в том числе из-за увеличения числа дроперов. Только в первом полугодии ВТБ выявил и прекратил деятельность более 1000 дроперов.

Стоит отметить, что международная олимпиада по финансовой безопасности организована по инициативе президента России совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения. Финал олимпиады проводится уже в четвёртый раз на базе «Сириуса» с 30 сентября по 4 октября.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Студенты#ВТБ#Форум#Обучение#Белгород#Дроперы
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