Шесть малых бизнесов Белгородской области получили самую низкую оценку в ЭКГ-рейтинге

Posted 29 октября, 04:36
Published 29 октября, 04:36
Modified 29 октября, 04:36
Updated 29 октября, 04:36
Больше тысячи малых предприятий Белгородской области оценили в рамках ЭКГ-рейтинга. Главными стали три показателя: экология — влияние на окружение и современные технологии, кадры — заработная плата, и государство — социальные инвестиции, налоговая история, деловая репутация.
В топ-10 рейтинга по Белгородской области вошли: ООО «Типибиэс Инжиниринг», ООО «Торговая компания „Химреактив“», ООО «Топигс Сиайэс», ООО «Белгранкорм-холдинг», ООО «Борисовка-химия», ООО «РТГ», ООО «Медиа Сервис», ООО «Индустриальная Бумага», ООО «Сава Минералс», ООО «Фатон». Все они получили оценку AA.
Самую низкую C из всех возможных оценок получили ООО «Промдизайн», ООО «БМТК», ООО «Кормторг», ООО «Регионопт», ООО «Фотон», ООО «Чибух». У всех у них, кроме «Промдизайн», по нулю за кадровую работу.
Какая ситуация с аналогичным рейтингом для крупных бизнесов — читайте тут.