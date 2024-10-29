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Posted 29 октября, 04:36

Published 29 октября, 04:36

Modified 29 октября, 04:36

Updated 29 октября, 04:36

Шесть малых бизнесов Белгородской области получили самую низкую оценку в ЭКГ-рейтинге

Шесть малых бизнесов Белгородской области получили самую низкую оценку в ЭКГ-рейтинге

29 октября 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Больше тысячи белгородских малых бизнесов оценили в ЭКГ-рейтинге ответственности бизнеса. У пяти из них ноль баллов за кадровую работу, а шесть получили самую низкую из возможных оценок.

Больше тысячи малых предприятий Белгородской области оценили в рамках ЭКГ-рейтинга. Главными стали три показателя: экология — влияние на окружение и современные технологии, кадры — заработная плата, и государство — социальные инвестиции, налоговая история, деловая репутация.

В топ-10 рейтинга по Белгородской области вошли: ООО «Типибиэс Инжиниринг», ООО «Торговая компания „Химреактив“», ООО «Топигс Сиайэс», ООО «Белгранкорм-холдинг», ООО «Борисовка-химия», ООО «РТГ», ООО «Медиа Сервис», ООО «Индустриальная Бумага», ООО «Сава Минералс», ООО «Фатон». Все они получили оценку AA.

Самую низкую C из всех возможных оценок получили ООО «Промдизайн», ООО «БМТК», ООО «Кормторг», ООО «Регионопт», ООО «Фотон», ООО «Чибух». У всех у них, кроме «Промдизайн», по нулю за кадровую работу.

Какая ситуация с аналогичным рейтингом для крупных бизнесов — читайте тут.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Малые предприятия
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