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Posted 25 октября, 14:24

Published 25 октября, 14:24

Modified 25 октября, 14:26

Updated 25 октября, 14:26

«Белоблводоканал» уплыл на дно: крупные бизнесы оценили по системе ЭКГ

«Белоблводоканал» уплыл на дно: крупные бизнесы оценили по системе ЭКГ

25 октября 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney
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Рейтинг
Белгородские предприятия оценили по системе ЭКГ. Из крупных предприятий региона оценили минимум 150. Кого эксперты считают самыми привлекательными, а куда лучше никогда не ходить — ответы в материале Бел.Ру.

Появились результаты ЭКГ-рейтинга бизнесов Белгородской области. Это федеральный проект, который комплексно оценивает предприятия по трём основным критериям: экология (влияние на окружающую среду, технологии), кадры (уровень оплаты труда, льготы и другое), государство (налоговая история, репутация, социальные инвестиции). Кто из крупнейших производств Белгородской области попал в рейтинг?

Первый в списке и единственный в Белгородской области, кто получил максимальную оценку AAA, — ООО «Трансюжстрой». Остальные десять первых мест: с оценкой AA — ООО «Компания „Стальэнерго“», ООО «АКС», ООО «Агровет31», ООО «Квестор», ООО «Белгорсолод», ООО «Оскол Трак», ООО «БФТ». С рейтингом A отличились ООО «Системлинк» и ООО «Мехколонна № 26».

Самая низкая оценка рейтинга — CCC из «белгородцев» досталась ГУП «Белоблводоканал». В пункте «кадры» — всего 2 балла из 65. Разделили место в конце списка с госпредприятием АО «Губкинский мясокомбинат», ООО «Агропоставка МТ» и ООО «Ровеньки-Маслосырзавод».

Белгородцы вошли в рейтинг самых активных регионов страны по числу бизнес-предложений
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Производство#Бизнес
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