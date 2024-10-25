«Белоблводоканал» уплыл на дно: крупные бизнесы оценили по системе ЭКГ

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Белгородские предприятия оценили по системе ЭКГ. Из крупных предприятий региона оценили минимум 150. Кого эксперты считают самыми привлекательными, а куда лучше никогда не ходить — ответы в материале Бел.Ру.