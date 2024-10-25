«Белоблводоканал» уплыл на дно: крупные бизнесы оценили по системе ЭКГ

Posted 25 октября, 14:24
Published 25 октября, 14:24
Modified 25 октября, 14:26
Updated 25 октября, 14:26
Появились результаты ЭКГ-рейтинга бизнесов Белгородской области. Это федеральный проект, который комплексно оценивает предприятия по трём основным критериям: экология (влияние на окружающую среду, технологии), кадры (уровень оплаты труда, льготы и другое), государство (налоговая история, репутация, социальные инвестиции). Кто из крупнейших производств Белгородской области попал в рейтинг?
Первый в списке и единственный в Белгородской области, кто получил максимальную оценку AAA, — ООО «Трансюжстрой». Остальные десять первых мест: с оценкой AA — ООО «Компания „Стальэнерго“», ООО «АКС», ООО «Агровет31», ООО «Квестор», ООО «Белгорсолод», ООО «Оскол Трак», ООО «БФТ». С рейтингом A отличились ООО «Системлинк» и ООО «Мехколонна № 26».
Самая низкая оценка рейтинга — CCC из «белгородцев» досталась ГУП «Белоблводоканал». В пункте «кадры» — всего 2 балла из 65. Разделили место в конце списка с госпредприятием АО «Губкинский мясокомбинат», ООО «Агропоставка МТ» и ООО «Ровеньки-Маслосырзавод».