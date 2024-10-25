Садитесь — «0»: какие белгородский средний бизнес получил высшие и низшие оценки ЭКГ

Предприятиям из Белгородской области дали оценку в рейтинге-ЭКГ — экология, кадры и государство. Это оценка влияния на окружающую среду, кадровая работа, уровень заработной платы и налоговая история и социальные инвестиции. Кто же отличился из средних бизнесов?