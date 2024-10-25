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Posted 25 октября, 14:35

Published 25 октября, 14:35

Modified 25 октября, 14:37

Updated 25 октября, 14:37

Белгородский средний бизнес оценили по ЭКГ-рейтингу

Садитесь — «0»: какие белгородский средний бизнес получил высшие и низшие оценки ЭКГ

25 октября 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский средний бизнес оценили по ЭКГ-рейтингу

Сюжет
Новости Белгорода
В рейтинге ЭКГ для средних предприятий оценили почти 350 компаний. Кто попал в десятку лучших, а кто отличился нулевыми показателями — читайте в материале.

Предприятиям из Белгородской области дали оценку в рейтинге-ЭКГ — экология, кадры и государство. Это оценка влияния на окружающую среду, кадровая работа, уровень заработной платы и налоговая история и социальные инвестиции. Кто же отличился из средних бизнесов?

В этой категории самую высокую оценку — AAA — никто не получил. AA оценки получили и попали в десятку лучших: ООО «Труженик-Агро», ООО «Соя-Запад», ООО «Литер-Транс», ООО «Дамар Хэви Индастрис», ООО «Малинов Яр», ООО «Фортуна», ООО «Южный Полюс», ООО «Белхиминвест», ООО «СПФ Рус» и ООО «Белгранкорм — Томаровка имени Васильева».

Самую низкую в топе оценку — CC — разделили между собой две компании: ООО «Белые горы» и ООО «Орион опт». У обеих компаний по нулю баллов за кадровую работу.

Подробнее о том, что такое ЭКГ для бизнеса, журналисты Бел.Ру рассказывали тут.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#ЭКГ
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