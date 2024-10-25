Садитесь — «0»: какие белгородский средний бизнес получил высшие и низшие оценки ЭКГ

Posted 25 октября, 14:35
Published 25 октября, 14:35
Modified 25 октября, 14:37
Updated 25 октября, 14:37
Предприятиям из Белгородской области дали оценку в рейтинге-ЭКГ — экология, кадры и государство. Это оценка влияния на окружающую среду, кадровая работа, уровень заработной платы и налоговая история и социальные инвестиции. Кто же отличился из средних бизнесов?
В этой категории самую высокую оценку — AAA — никто не получил. AA оценки получили и попали в десятку лучших: ООО «Труженик-Агро», ООО «Соя-Запад», ООО «Литер-Транс», ООО «Дамар Хэви Индастрис», ООО «Малинов Яр», ООО «Фортуна», ООО «Южный Полюс», ООО «Белхиминвест», ООО «СПФ Рус» и ООО «Белгранкорм — Томаровка имени Васильева».
Самую низкую в топе оценку — CC — разделили между собой две компании: ООО «Белые горы» и ООО «Орион опт». У обеих компаний по нулю баллов за кадровую работу.
Подробнее о том, что такое ЭКГ для бизнеса, журналисты Бел.Ру рассказывали тут.