Белгородцы вошли в рейтинг самых активных регионов страны по числу бизнес-предложений

Posted 25 октября, 11:46
Published 25 октября, 11:46
Modified 25 октября, 11:48
Updated 25 октября, 11:48
На первой строчке в рейтинге расположились Москва (42,8 млн), на второй — Московская область (25,6 млн), на третьей — Санкт-Петербург (17 млн). Такие данные были представлены на первой бизнес-конференции «Авито для продавцов», которая 24 октября прошла в Москве и собрала более 5 тыс. зрителей в офлайне и более 41 тыс. в онлайне.
Дискуссию открыл управляющий партнёр «Авито» Иван Гуз. По его словам, на платформе сегодня 28 млн уникальных пользователей в день и 230 млн активных объявлений. 70% покупателей и 81% продавцов на классифайде из регионов.
«Авито» — это платформа для социальной коммерции. И в этом её главная суть. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на «Авито» происходит без общения, остальные покупатели приходят на «Авито», потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т. д. Поэтому продавцам на «Авито» так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», — отметил Иван Гуз.
По словам спикера, результаты деятельности продавца на платформе зависит не только от инструментов «Авито», но и от того, как продавцы ведут свой бизнес. Продавцы, которые поддерживают высокий уровень сервиса, получают от компании специальный бейдж «Надёжный продавец». Это помогает пользователям ориентироваться в огромном количестве предложений и выбирать лучших поставщиков товаров и услуг.
Согласно исследованию Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), 82% предпринимателей считают самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов классифайды и маркетплейсы (82%). Среди ключевых партнёров для малого и среднего бизнеса — «Авито». 62% предпринимателей использовали платформу для продвижения своих товаров и услуг за последние 6 месяцев, а 28% — назвали компанию основной площадкой для продвижения.