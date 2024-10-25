Белгородцы вошли в рейтинг самых активных регионов страны по числу бизнес-предложений

«Авито» — это платформа для социальной коммерции. И в этом её главная суть. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на «Авито» происходит без общения, остальные покупатели приходят на «Авито», потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т. д. Поэтому продавцам на «Авито» так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», — отметил Иван Гуз.