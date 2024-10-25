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Posted 25 октября, 11:46

Published 25 октября, 11:46

Modified 25 октября, 11:48

Updated 25 октября, 11:48

Белгородцы вошли в рейтинг самых активных регионов страны по числу бизнес-предложений

Белгородцы вошли в рейтинг самых активных регионов страны по числу бизнес-предложений

25 октября 2024, 11:46
Фото: «Авито»
Сюжет
Рейтинг
Белгородская область вошла в строчки рейтинга российских регионов по количеству активных объявлений на «Авито». В регионе этот показатель достиг почти 2 млн. активных объявлений.

На первой строчке в рейтинге расположились Москва (42,8 млн), на второй — Московская область (25,6 млн), на третьей — Санкт-Петербург (17 млн). Такие данные были представлены на первой бизнес-конференции «Авито для продавцов», которая 24 октября прошла в Москве и собрала более 5 тыс. зрителей в офлайне и более 41 тыс. в онлайне.

Дискуссию открыл управляющий партнёр «Авито» Иван Гуз. По его словам, на платформе сегодня 28 млн уникальных пользователей в день и 230 млн активных объявлений. 70% покупателей и 81% продавцов на классифайде из регионов.

«Авито» — это платформа для социальной коммерции. И в этом её главная суть. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на «Авито» происходит без общения, остальные покупатели приходят на «Авито», потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т. д. Поэтому продавцам на «Авито» так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», — отметил Иван Гуз.

По словам спикера, результаты деятельности продавца на платформе зависит не только от инструментов «Авито», но и от того, как продавцы ведут свой бизнес. Продавцы, которые поддерживают высокий уровень сервиса, получают от компании специальный бейдж «Надёжный продавец». Это помогает пользователям ориентироваться в огромном количестве предложений и выбирать лучших поставщиков товаров и услуг.

Согласно исследованию Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), 82% предпринимателей считают самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов классифайды и маркетплейсы (82%). Среди ключевых партнёров для малого и среднего бизнеса — «Авито». 62% предпринимателей использовали платформу для продвижения своих товаров и услуг за последние 6 месяцев, а 28% — назвали компанию основной площадкой для продвижения.

Нейросеть помогает пользователям выбрать лучших поставщиков услуг на Авито
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#Кристина Семенчук#Рейтинг#Белгород
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