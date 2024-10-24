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Posted 24 октября, 12:25

Published 24 октября, 12:25

Modified 24 октября, 12:27

Updated 24 октября, 12:27

Курский АПК понёс ущерб в 117 млрд рублей после вторжения ВСУ

Не только засуха: вторжение ВСУ нанесло ущерб курскому АПК, бизнесу в 117 млрд рублей

24 октября 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney

Курский АПК понёс ущерб в 117 млрд рублей после вторжения ВСУ

Сюжет
Сельское хозяйство
В результате действий ВСУ в Курской области был нанесён значительный ущерб предприятиям АПК и коммерческим организациям. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила более 117 миллиардов рублей, приводят слова замгубернатора Сергея Стародубцева «Курские известия».

Он отметил, что ущерб в агропромышленном комплексе оценивается более чем в 100 миллиардов рублей, а в промышленном секторе и малом и среднем бизнесе — около 17 миллиардов рублей.

Чтобы поддержать пострадавшие предприятия в Курской области было решено создать специальную рабочую группу, которая будет отвечать за оперативное решение возникающих вопросов.

Она состоит из более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представителей профильных министерств и ведомств.

В Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Курской области состоялась первая встреча рабочей группы. На ней были рассмотрены вопросы, связанные с компенсацией затрат работодателей в условиях простоя, налоговыми льготами, кадровыми проблемами предприятий и преимуществами, которые предоставляет свободная экономическая зона.

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#Валерия Колесникова#Экономика#АПК#Курская область#Промышленность#Сельское хозяйство#Ущерб#ВСУ#СВО
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