Не только засуха: вторжение ВСУ нанесло ущерб курскому АПК, бизнесу в 117 млрд рублей

Posted 24 октября, 12:25
Published 24 октября, 12:25
Modified 24 октября, 12:27
Updated 24 октября, 12:27
Он отметил, что ущерб в агропромышленном комплексе оценивается более чем в 100 миллиардов рублей, а в промышленном секторе и малом и среднем бизнесе — около 17 миллиардов рублей.
Чтобы поддержать пострадавшие предприятия в Курской области было решено создать специальную рабочую группу, которая будет отвечать за оперативное решение возникающих вопросов.
Она состоит из более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представителей профильных министерств и ведомств.
В Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Курской области состоялась первая встреча рабочей группы. На ней были рассмотрены вопросы, связанные с компенсацией затрат работодателей в условиях простоя, налоговыми льготами, кадровыми проблемами предприятий и преимуществами, которые предоставляет свободная экономическая зона.