В Белгородской области ввели ЭКГ для бизнеса

Posted 25 октября, 08:12
Published 25 октября, 08:12
Modified 25 октября, 08:16
Updated 25 октября, 08:16
Как сообщил врио министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев, в прошлом году в ЦФО был создан, а потом распространён ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса, который в последующем получил статус национального стандарта.
По словам чиновника, национальный стандарт способствует формированию условий для реализации концепции ответственного введения бизнеса и предполагает проведение оценки бизнесменов по трём направлениям:
По итогам оценки компаниям присваивается ЭКГ-рейтинг, который публично доступен. Формирование рейтинга способствует оказанию дополнительной государственной поддержки организациям — лидерам рейтинга. Упор в ЭКГ ставится на социальную ответственность предприятия.
Регионам поручено обеспечить нормативное закрепление системы стимулирования ответственного бизнеса в области. Считаем, что представленный законопроект решает поставленную задачу. Он как раз нормативно закрепляет систему стимулирования ответственного введения бизнеса в Белгородской области.
Максим Гусев
Депутаты приняли закон области.