bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 08:12

Published 25 октября, 08:12

Modified 25 октября, 08:16

Updated 25 октября, 08:16

В Белгородской области «ответственный» бизнес получит преференции

В Белгородской области ввели ЭКГ для бизнеса

25 октября 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области «ответственный» бизнес получит преференции

Депутаты облдумы приняли закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Белгородской области». Речь идёт о внедрении ЭКГ-рейтинга.

Как сообщил врио министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев, в прошлом году в ЦФО был создан, а потом распространён ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса, который в последующем получил статус национального стандарта.

По словам чиновника, национальный стандарт способствует формированию условий для реализации концепции ответственного введения бизнеса и предполагает проведение оценки бизнесменов по трём направлениям:

  • экология — степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализации экологических проектов.
  • кадры — уровень оплаты труда, корпоративные, социальные, демографические программы, благотворительные проекты.
  • государство — налоговая история, благонадёжность, социальное инвестирование в регионы присутствия, финансовая устойчивость.

По итогам оценки компаниям присваивается ЭКГ-рейтинг, который публично доступен. Формирование рейтинга способствует оказанию дополнительной государственной поддержки организациям — лидерам рейтинга. Упор в ЭКГ ставится на социальную ответственность предприятия.

Регионам поручено обеспечить нормативное закрепление системы стимулирования ответственного бизнеса в области. Считаем, что представленный законопроект решает поставленную задачу. Он как раз нормативно закрепляет систему стимулирования ответственного введения бизнеса в Белгородской области.
Максим Гусев

Депутаты приняли закон области.

Правительство частично компенсирует простой предприятий в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только засуха: вторжение ВСУ нанесло ущерб курскому АПК, бизнесу в 117 млрд рублейПострадавшим и для обороны: белгородцы и бизнес получат новые льготы по налогамВ Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экология#Бизнес#Законодательство#Социальная ответственность#Белгород#Государство#Государственная поддержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика