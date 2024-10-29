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Posted 29 октября, 08:32

Published 29 октября, 08:32

Modified 29 октября, 08:34

Updated 29 октября, 08:34

«Масло есть»: Гладков опроверг пропажу белгородских марок с прилавков магазинов

«Масло есть»: Гладков опроверг пропажу белгородских марок с прилавков магазинов

29 октября 2024, 08:32
Фото: 1MI.
В понедельник в вечернем эфире губернатора белгородцы спросили его, куда пропали белгородские марки сливочного масла с полок магазинов. Например, упомянули марки «Нежеголь», «Белый город», «Авида» и «Томмолоко». Глава региона заявил, что масло никуда не исчезло. Что это значит?

Вячеслав Гладков, ссылаясь на доклад своего заместителя, отметил, что в торговых точках не наблюдается дефицита продуктов местных производителей.

За исключением масла «Крестьянское», производство которого было приостановлено из-за реконструкции маслоцеха, все остальные продукты остаются в ассортименте. О том, когда масло «Томмолока» вернётся на прилавки, мы писали здесь.

«Если масла нет в одном магазине, это не значит, что его нет по всей области», — уточнил губернатор и пообещал лично пройтись по магазинам, чтобы удостовериться.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Масло#Производители#Цены#Магазины#Белгород
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