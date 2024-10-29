«Масло есть»: Гладков опроверг пропажу белгородских марок с прилавков магазинов

В понедельник в вечернем эфире губернатора белгородцы спросили его, куда пропали белгородские марки сливочного масла с полок магазинов. Например, упомянули марки «Нежеголь», «Белый город», «Авида» и «Томмолоко». Глава региона заявил, что масло никуда не исчезло. Что это значит?

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