«Масло есть»: Гладков опроверг пропажу белгородских марок с прилавков магазинов

Posted 29 октября, 08:32
Published 29 октября, 08:32
Modified 29 октября, 08:34
Updated 29 октября, 08:34
Вячеслав Гладков, ссылаясь на доклад своего заместителя, отметил, что в торговых точках не наблюдается дефицита продуктов местных производителей.
За исключением масла «Крестьянское», производство которого было приостановлено из-за реконструкции маслоцеха, все остальные продукты остаются в ассортименте. О том, когда масло «Томмолока» вернётся на прилавки, мы писали здесь.
«Если масла нет в одном магазине, это не значит, что его нет по всей области», — уточнил губернатор и пообещал лично пройтись по магазинам, чтобы удостовериться.