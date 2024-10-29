Кто спортом занимается, тот здоров

Для детей и взрослых, для всех желающих, для тех, кто хочет заниматься спортом и дружит с ним! Теперь новая площадка официально открыта. Шейкер, гребной, жим ногами и от груди, жим на брусьях, эллиптический, верхняя тяга и твистер — сейчас всё это в распоряжении жителей Рождествено. И хотя официальное открытие комплекса прошло на днях, местные спортсмены уже давно опробовали все восемь тренажёров, предназначенных для различных групп мышц.