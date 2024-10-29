Кто спортом занимается, тот здоров

Posted 29 октября, 14:38
Published 29 октября, 14:38
Modified 29 октября, 14:40
Updated 29 октября, 14:40
Для детей и взрослых, для всех желающих, для тех, кто хочет заниматься спортом и дружит с ним! Теперь новая площадка официально открыта. Шейкер, гребной, жим ногами и от груди, жим на брусьях, эллиптический, верхняя тяга и твистер — сейчас всё это в распоряжении жителей Рождествено. И хотя официальное открытие комплекса прошло на днях, местные спортсмены уже давно опробовали все восемь тренажёров, предназначенных для различных групп мышц.
«Ранее мы участвовали в губернаторском проекте „Решаем вместе“, в рамках которого нам сделали беговую дорожку с резиновым покрытием и площадку для занятий воркаутом. Но наши жители всегда мечтали об уличных тренажёрах. Тогда обратились в фонд „Поколение“ Андрея Скоча. Это было в июне, а в сентябре нам уже установили качественные современные уличные тренажёры», — рассказывает директор школы с. Рождествено Екатерина Маричева.
Площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резина, используемая для этих целей, отвечает всем стандартам, изготовлена из экологически чистых материалов. При нагревании на солнце не выделяет неприятный запах. Температуроустойчивая, как в летнее, так и в зимнее время.
«Зная неравнодушие Андрея Владимировича, его любовь к спорту, жителям нашей Валуйской территории, мы верили, что он примет положительное решение по строительству площадки. Она всегда будет многолюдной. Ведь в этом селе любят физкультуру, а местные жители — активные участники всех спортивных соревнований», — отметила заместитель главы администрации по социальным вопросам Ирина Дуброва.
То, что местным мальчишкам и девчонкам понравились тренажёры, было видно по их неподдельному интересу к оборудованию и тому, как они оценивают всё происходящее.
— По-своему, по-молодёжному!
— Это круто! На десять баллов из десяти, будем следить, чтобы площадка всегда была в порядке, — говорит Роман Маричев.
— Они принесут пользу нашему здоровью. Мы можем тренироваться в любое время на свежем воздухе. Это лучше, чем сидеть в гаджетах, — добавляют Арина Албегова и Кристина Чужинова.
— Всё понравилось, очень рад, что в нашем селе есть всё, чтобы заниматься спортом, закалять себя и воспитывать выносливость, Буду приходить сюда со своими друзьями, — рассуждает Андрей Гущин.
Поздравить жителей Рождествено со значимым для них событием приехал глава муниципального округа Алексей Дыбов. Он оценил качество новенькой площадки и пожелал, чтобы в селе выросло как можно больше чемпионов. Разного возраста!
«На территории Валуйского округа это уже пятая площадка, построенная при поддержке фонда „Поколение“. Спасибо Андрею Владимировичу, что не оставляет инициативы наших земляков без внимания. Благодарим его помощника Алексея Мирошника за внимание к валуйчанам. А от вас, ребята, требуется активно заниматься спортом, идти к победе и не останавливаться на достигнутом», — сказал Алексей Дыбов, обращаясь к юным спортсменам.
На 2024 год программа строительства детских площадок фондом «Поколение» завершена в полном объеме. За весенне-летний период их построено 14. Всего же за время действия программы — сто шесть в 12 районах Белгородской области. Программа продолжится весной 2025 года.