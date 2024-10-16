Премию «Журналистика Поколения» получили 60 белгородских журналистов

Помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник отметил, что эта премия — общественное признание заслуг и поддержка людей в отрасли, работающих «с микрофоном или блокнотом, с фотоаппаратом или с камерой, в том числе и в местах особого риска».