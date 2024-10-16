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Posted 16 октября, 11:08

Published 16 октября, 11:08

Modified 16 октября, 11:10

Updated 16 октября, 11:10

Премию «Журналистика Поколения» получили 60 белгородских журналистов

Премию «Журналистика Поколения» получили 60 белгородских журналистов

16 октября 2024, 11:08
Фото: фонд «Поколение»
Награды удостоились представители СМИ, которые выпускают материалы на патриотические темы. В этот раз снова была отмечена и редакция Бел.Ру.

В Белгородской области определили новых лауреатов премии «Журналистика Поколения». Награды вручили 60 представителям региональных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Среди последних учредители премии отметили издания Бел.Ру, Go31 и «Фонарь». В том числе среди награждённых — главный редактор Бел.Ру Евгений Грицков.

Помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник отметил, что эта премия — общественное признание заслуг и поддержка людей в отрасли, работающих «с микрофоном или блокнотом, с фотоаппаратом или с камерой, в том числе и в местах особого риска».

Премия вручается фондом «Поколение» уже в третий раз. Руководитель пресс-службы фонда Анна Чернякова отметила, что это будет дополнительным стимулом для всех журналистов работать для своих зрителей и читателей.

Фонд «Поколение» Андрея Скоча больше 25 лет поддерживает социальные инициативы в регионе. В этом году премии получили также 30 лучших студентов и 150 медиков в Белгородской области.

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#Евгений Грицков#Андрей Скоч#Журналистика Поколения#Премия для журналистов
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