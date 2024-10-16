Премию «Журналистика Поколения» получили 60 белгородских журналистов

Posted 16 октября, 11:08
Published 16 октября, 11:08
Modified 16 октября, 11:10
Updated 16 октября, 11:10
В Белгородской области определили новых лауреатов премии «Журналистика Поколения». Награды вручили 60 представителям региональных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Среди последних учредители премии отметили издания Бел.Ру, Go31 и «Фонарь». В том числе среди награждённых — главный редактор Бел.Ру Евгений Грицков.
Помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник отметил, что эта премия — общественное признание заслуг и поддержка людей в отрасли, работающих «с микрофоном или блокнотом, с фотоаппаратом или с камерой, в том числе и в местах особого риска».
Премия вручается фондом «Поколение» уже в третий раз. Руководитель пресс-службы фонда Анна Чернякова отметила, что это будет дополнительным стимулом для всех журналистов работать для своих зрителей и читателей.
Фонд «Поколение» Андрея Скоча больше 25 лет поддерживает социальные инициативы в регионе. В этом году премии получили также 30 лучших студентов и 150 медиков в Белгородской области.