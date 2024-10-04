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Posted 4 октября, 14:47

Published 4 октября, 14:47

Modified 4 октября, 14:49

Updated 4 октября, 14:49

В детском саду Волоконовки открыта агроплощадка при поддержке фонда «Поколение»

В детском саду Волоконовки открыта агроплощадка при поддержке фонда «Поколение»

4 октября 2024, 14:47
Фото: «Поколение»
Сюжет
Образование
Профориентационная зона «Сельский дворик» появилась в детском саду «Теремок».

Это дошкольное учреждение в райцентре открылось более пяти лет назад. Здесь созданы все условия для разностороннего развития ребёнка. Внутреннее оснащение здания гармонично дополняет выполненное благоустройство прилегающей территории детского сада, а также наличие различных игровых зон.

На новой площадке установлены макеты с имитацией погоды, грядок, муляжи животных, деревьев, сельхозпостроек, садового инвентаря, овощей и фруктов, что позволяет отражать реальную жизнь, воспитывать уважительное отношения к труду, а также демонстрирует его пользу для общества, вызывает интерес детей к работе.

Фото: «Поколение»

Применение такого средства наглядности помогает глубже познакомиться с профессией и перевоплотиться в её представителя, узнать больше о домашних животных, воспитывает бережное отношение и любовь к природе и животному миру, а также активизирует словарный запас в этой области.

«Этот игровой комплекс станет ещё одним развивающим объектом, который поможет сформировать у наших детишек представления о сельскохозяйственной отрасли, которая в нашем районе является ведущей», — сказал глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.

Фото: «Поколение»

«Сельский дворик в детском саду Волоконовки станет первой ласточкой по развитию ранней профориентации в сельском хозяйстве. Мы видим, с каким интересом дети занимаются на этой замечательной площадке. Сохранять наши традиции, нашу историю и преумножать — это сегодня главная задача государства», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Фонд «Поколение» продолжает открывать игровые площадки в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Животные#Фонд Поколение#Образование#Детский сад#Сельское хозяйство#Традиции#Профориентация#Педагогика#Белгород
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