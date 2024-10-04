Спортивная площадка от фонда «Поколение» открылась в Волоконовке

Posted 4 октября, 14:58
Published 4 октября, 14:58
Modified 4 октября, 15:00
Updated 4 октября, 15:00
Он включает в себя поле для игры в мини-футбол и баскетбол с воротами и баскетбольными щитами, а также площадку с четырьмя тренажёрами и комплексом с лавкой для пресса, лестницей, пятью турниками, кольцами и канатом.
«Приятно отметить, что сегодня занятия спортом становятся нормой жизни, год от года растёт число людей, которые регулярно занимаются физкультурой. Теперь здесь могут проводить время с пользой не только юные жители микрорайона, но и жители всех возрастов», — сказал на церемонии открытия площадки глава районной администрации Сергей Бикетов.
Это восьмая по счёту спортивно-игровая площадка, открытая в Волоконовском районе по программе фонда Андрея Скоча. Так, 22 июля в райцентре открылась детская площадка на территории средней школы № 2, и спортивно-игровая — в Парке победителей.
Всего по программе фонда «Поколение» с 2017 года установлено 104 детские игровые и спортивные площадки в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
«Особенность этой площадки в том, что от обращения жителей до самого её открытия прошло чуть больше месяца. Это рекордные сроки для подобных объектов. Теперь дети смогут заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе. Формирование здоровой нации и здорового поколения — это главная составляющая любого общества. Фонд „Поколение“ вносит свой вклад для того, чтобы мы растили новое поколение, здоровое поколение», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
В ближайшие месяцы будут завершены работы по строительству подобных объектов в Валуйском и Губкинском округах.