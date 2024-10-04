Спортивная площадка от фонда «Поколение» открылась в Волоконовке

«Особенность этой площадки в том, что от обращения жителей до самого её открытия прошло чуть больше месяца. Это рекордные сроки для подобных объектов. Теперь дети смогут заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе. Формирование здоровой нации и здорового поколения — это главная составляющая любого общества. Фонд „Поколение“ вносит свой вклад для того, чтобы мы растили новое поколение, здоровое поколение», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.