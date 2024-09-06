Старооскольский «Молодёжный» получил комплект и светоаппаратуры от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В настоящее время в ЦКР «Молодёжный» работают 108 культурно-досуговых формирований различной направленности с охватом более пяти тысяч человек. Это 83 формирования самодеятельного творчества, 25 — любительские объединения и клубы по интересам, а также пять профессиональных коллективов.
Помимо этого, на базе клуба местного отделения Всероссийского общества слепых функционируют шесть инклюзивных культурно-досуговых формирований, объединяющие инвалидов по зрению.
Недавно ряды профессионалов пополнил ансамбль русской песни «Слобода». И вот уже в начале сентября этот ансамбль стал лучшим народным коллективом России на фестивале «Русское поле», который прошёл в московской усадьбе «Коломенское».
«Мы гордимся тем, что представляли наш любимый город на этом фестивале. Надеюсь, что скоро обстоятельства позволят нам выйти снова на улицу к нашим любимым зрителям. И мы будем использовать это оборудование и на уличных мероприятиях. Оно мобильное, оно перемещается, его можно использовать и в наших различных залах, на разных мероприятиях, как для наших любимых бабушек на элегантных дискотеках, так для нашей молодёжи и студентов», — рассказала директор ЦКР «Молодёжный» Марина Шулакова.
В комплект входит современный пульт, колонки, звукоусилительные комплексы, мультимедийное и световое оборудование.
«Центре культурного развития „Молодёжный“ — один из самых крупных культурных центров округа. Его коллективы являются лидерами в своих направлениях, задают определённый тон и высокую планку. Особенность нового оборудования заключается ещё в том, что на нём можно выступать как на закрытых площадках, так и на открытых, что сегодня крайне важно. Уровень этого оборудования достаточно высокий, и фонд „Поколение“ всегда работает по самым высоким мировым меркам, для того, чтобы дать возможность нашим самым лучшим коллективам выступать на самых престижных площадках», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.