Старооскольский «Молодёжный» получил комплект и светоаппаратуры от фонда «Поколение»

В настоящее время в ЦКР «Молодёжный» работают 108 культурно-досуговых формирований различной направленности с охватом более пяти тысяч человек. Это 83 формирования самодеятельного творчества, 25 — любительские объединения и клубы по интересам, а также пять профессиональных коллективов.