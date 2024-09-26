Фонд «Поколение» продолжает открывать игровые площадки в Белгородской области

Posted 26 сентября, 08:58
Published 26 сентября, 08:58
Modified 26 сентября, 09:00
Updated 26 сентября, 09:00
Площадки исполнены в пяти вариантах: детская комбинированная (спортивная и игровая), комбинированная для детей и взрослых (игровая и спортивная), комбинированная для детей и взрослых (спортивная), спортивная взрослая (с полем для мини-футбола, баскетбола и волейбола), детская игровая.
Каждый объект имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резина, используемая для этих целей, отвечает всем стандартам, изготовлена из экологически-чистых тканей. При нагревании на солнце не выделяет неприятный запах. Температуроустойчивая как в летнее, так и в зимнее время.
Игровое и спортивное оборудование также отвечает всем стандартам качества и надежности.
Общее количество площадок, построенных за 2017–2024 года в рамках программы, в Красногвардейском районе — 8.
Село Коломыцево, где постоянно проживает 340 человек (57 детей до 14 лет, 9 многодетных семей), является административным центром сельского поселения, в котором расположены школа и детский сад. Их посещают дети из шести окрестных сел и хуторов. Проблема отсутствия площадки являлась для жителей приоритетной. В парке «Молодежный» с. Коломыцева уже имеется детская площадка, которая установлена в 2008 г., но она является зоной повышенного риска и не соответствует требованиям действующего законодательства.
Новая площадка в 225 кв. м., построенная Фондом «Поколение», включает в себя 7 игровых элементов и зону отдыха.
В ближайшее время состоится открытие объектов в Валуйском, Волоконовском и Губкинском районах.
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