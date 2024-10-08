6 тонн гумпомощи передано в Старооскольскую окружную больницу фондом «Поколение»

Posted 8 октября, 09:59
Published 8 октября, 09:59
Modified 8 октября, 10:01
Updated 8 октября, 10:01
В Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского функционирует 1 100 круглосуточных коек. Около 900 пациентов находятся на круглосуточном пребывании. Большинство пациентов находятся в стационаре около недели. Но есть тяжёлые пациенты, которые бывают и по 20-30 дней.
Для всех пациентов нужно обеспечить комфортные условия пребывания, особенно для тех, у кого нет родственников и они не могут помочь какими-нибудь предметами быта.
Не всегда тех средств, которые мы получаем по ОМС, хватает именно для комфортного пребывания. Банальные такие вещи, как бумажные полотенца, нужны всегда, потому что расходуются в больших количествах. Поэтому то, что фонд «Поколение» обращает внимание даже вот на такие мелочи, это очень важно и значимо. Ведь повышая уровень комфорта пребывания пациентов, мы повышаем качество медицинской помощи, — отметила главный врач больницы Светлана Немцева.
В составе груза — постельные принадлежности, подушки, одеяла, простыни, различные полотенца, бытовая химия, предметы личной гигиены. Первая партия груза уже доставлено в медучреждение.
Поддержка медицинских учреждения является для фонда «Поколение» одним из главных направлений работы на протяжении уже более 25 лет., а время работы фонд Андрея Скоча направил на это более трёх миллиардов рублей. В частности, в различные больницы поставлено более 850 единиц различного высокоточного оборудования, в том числе, аппараты УЗИ и томографы.
Также на базе Старооскольской окружной больницы был открыт при поддержке фонда один из первых гемодиализных центров и приобретены автомобили для доставки пациентов для этих процедур.
«Наш фонд делает очень много для того, чтобы медицинская помощь, которая оказывается населению Белгородской области, была качественной и своевременной. Это и приобретение высокоточного оборудования, различных инструментариев, которые помогают нашим государственным медучреждениям решать самую главную задачу — сохранение здоровья нации, сохранение жизни и здоровья жителей региона», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
В ближайших планах — приобретение на средства фонда автомобиля для хозяйственных нужд окружной больницы. С помощью этого транспортного средства будут обслуживаться все структурные подразделения медучреждения, в том числе и сельские фельдшерско-акушерские пункты.