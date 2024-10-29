Иностранные наёмники ВСУ пытались прорваться в приграничный регион России

Posted 29 октября, 08:14
Published 29 октября, 08:14
Modified 29 октября, 08:16
Updated 29 октября, 08:16
Кадры с места событий предоставила ФСБ. На видео продемонстрировано натовское оружие, с которым бойцы группировки пытались зайти на территорию Российской Федерации.
Иностранным оказалось не только оружие. В ходе операции удалось ликвидировать четырёх диверсантов. Их личности установили, они оказались гражданами Польши, Канады и США.
На плече одного из мужчин была набита татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназа сухопутных войск Соединённых Штатов.
Как уточнили в ФСБ, «остатки отступающей группы поразили ракетно-артиллерийским ударом».