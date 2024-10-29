bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 08:14

Published 29 октября, 08:14

Modified 29 октября, 08:16

Updated 29 октября, 08:16

В Брянской области уничтожили украинскую ДРГ с иностранными наёмниками

Иностранные наёмники ВСУ пытались прорваться в приграничный регион России

29 октября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney.

В Брянской области уничтожили украинскую ДРГ с иностранными наёмниками

Сюжет
ФСБ
Первый канал выпустил сюжет, в котором рассказал о попытке диверсионной группировки зайти в Брянскую область. Нескольких военнослужащих ликвидировали, их личность установили. Среди убитых не было граждан Украины. Тогда кем они были? Сообщают «Брянские новости».

Кадры с места событий предоставила ФСБ. На видео продемонстрировано натовское оружие, с которым бойцы группировки пытались зайти на территорию Российской Федерации.

Иностранным оказалось не только оружие. В ходе операции удалось ликвидировать четырёх диверсантов. Их личности установили, они оказались гражданами Польши, Канады и США.

На плече одного из мужчин была набита татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназа сухопутных войск Соединённых Штатов.

Как уточнили в ФСБ, «остатки отступающей группы поразили ракетно-артиллерийским ударом».

Украинская ДРГ пыталась прорваться на ещё одном участке в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только Белгород: ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионыАтаковавший белгородское приграничье экс-актёр «Глухаря» получил новые обвиненияПетербуржца задержали за попытку пройти белгородскую границу и воевать против РФ
#Валерия Колесникова#Происшествия#Украина#ФСБ#Брянская область#Канада#Польша#Группировка#Иностранные наёмники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика