Иностранные наёмники ВСУ пытались прорваться в приграничный регион России

В Брянской области уничтожили украинскую ДРГ с иностранными наёмниками

Сюжет ФСБ

Первый канал выпустил сюжет, в котором рассказал о попытке диверсионной группировки зайти в Брянскую область. Нескольких военнослужащих ликвидировали, их личность установили. Среди убитых не было граждан Украины. Тогда кем они были? Сообщают «Брянские новости».