Атаковавший белгородское приграничье экс-актёр «Глухаря» получил новые обвинения

Во 2-й Западный окружной военный суд в Москве поступило новое уголовное дело против бывшего российского актёра Кирилла Канахина*, известного по роли в «Глухаре». Теперь его с соратниками запрещённого в России террористического «Русского добровольческого корпуса»** обвиняют в серии террористических и других преступлений, совершённых при нападении на приграничье Белгородской и Брянской областей.