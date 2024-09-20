Атаковавший белгородское приграничье экс-актёр «Глухаря» получил новые обвинения

Posted 20 сентября, 08:01
Published 20 сентября, 08:01
Modified 20 сентября, 08:01
Updated 20 сентября, 08:01
Во 2-й Западный окружной военный суд в Москве поступило новое уголовное дело против бывшего российского актёра Кирилла Канахина*, известного по роли в «Глухаре». Теперь его с соратниками запрещённого в России террористического «Русского добровольческого корпуса»** обвиняют в серии террористических и других преступлений, совершённых при нападении на приграничье Белгородской и Брянской областей.
Следствие считает, что бывший актёр вступил в запрещённую организацию «не позднее августа 2022 года» и после спецподготовки стал воевать против российской армии на херсонском направлении. В марте участвовал в террористическом рейде в Брянскую область, а в мае прошлого года — в нападении на Белгородскую область.
Кроме названного фигуранта в деле называются имена ещё нескольких человек, в том числе Дениса Капустина***. Судебный процесс будет проходить в заочном режиме, так как участники находятся на территории Украины. Он также будет закрытым из-за содержащих государственную тайну материалов дела.
Фигурантам инкриминируются:
Речь идёт о делах по ст. ст. 205, 317, ст. 205.3, ст. 222, 222.1, 222.2, 208, 322, 226.1, 205.2, ст. 205.4 и 162 УК РФ.
Кирилл Канахин и Денис Капустин уже получили пожизненные сроки заочно за за госизмену (ст. 275 УК РФ) и не только. Новое дело передали судье 19 сентября, дата первого заседания ещё не назначена.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов
**Внесён в список террористических и экстремистских организаций
***Внесён в перечень террористов и экстремистов