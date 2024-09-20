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Posted 20 сентября, 08:01

Published 20 сентября, 08:01

Modified 20 сентября, 08:01

Updated 20 сентября, 08:01

Новые обвинения предъявили бывшему актёру за нападение в составе группы на приграничье

Атаковавший белгородское приграничье экс-актёр «Глухаря» получил новые обвинения

20 сентября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Новые обвинения предъявили бывшему актёру за нападение в составе группы на приграничье
Сюжет
Уголовное дело
Кирилла Канахина*, который известен участием в телесериалах «Глухарь» и «Участковый», вновь заочно обвинили в нападении на Белгородскую и Брянскую области. Ранее он вступил в РДК** и стал воевать против российской армии, напомнил «Коммерсантъ».

Во 2-й Западный окружной военный суд в Москве поступило новое уголовное дело против бывшего российского актёра Кирилла Канахина*, известного по роли в «Глухаре». Теперь его с соратниками запрещённого в России террористического «Русского добровольческого корпуса»** обвиняют в серии террористических и других преступлений, совершённых при нападении на приграничье Белгородской и Брянской областей.

Следствие считает, что бывший актёр вступил в запрещённую организацию «не позднее августа 2022 года» и после спецподготовки стал воевать против российской армии на херсонском направлении. В марте участвовал в террористическом рейде в Брянскую область, а в мае прошлого года — в нападении на Белгородскую область.

Кроме названного фигуранта в деле называются имена ещё нескольких человек, в том числе Дениса Капустина***. Судебный процесс будет проходить в заочном режиме, так как участники находятся на территории Украины. Он также будет закрытым из-за содержащих государственную тайну материалов дела.

Фигурантам инкриминируются:

  • теракт,
  • посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа,
  • прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности,
  • незаконный оборот оружия и боеприпасов,
  • незаконный оборот взрывчатых устройств и веществ,
  • незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия,
  • организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём,
  • незаконное пересечение госграницы,
  • контрабанда сильнодействующих и ядовитых веществ,
  • организация террористического сообщества или участие в нём,
  • пропаганда терроризма,
  • разбой.

Речь идёт о делах по ст. ст. 205, 317, ст. 205.3, ст. 222, 222.1, 222.2, 208, 322, 226.1, 205.2, ст. 205.4 и 162 УК РФ.

Кирилл Канахин и Денис Капустин уже получили пожизненные сроки заочно за за госизмену (ст. 275 УК РФ) и не только. Новое дело передали судье 19 сентября, дата первого заседания ещё не назначена.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов

**Внесён в список террористических и экстремистских организаций

***Внесён в перечень террористов и экстремистов

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