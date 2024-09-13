Петербуржца задержали за попытку пройти белгородскую границу и воевать против РФ

Следственный отдел регионального управления ФСБ России возбудил против него два уголовных дела — за участие в деятельности террористической организации и государственную измену (ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ соответственно). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.