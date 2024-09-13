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Posted 13 сентября, 08:51

Published 13 сентября, 08:51

Modified 13 сентября, 08:51

Updated 13 сентября, 08:51

Мужчина хотел выступить на стороне Украины, но ему помешали

Петербуржца задержали за попытку пройти белгородскую границу и воевать против РФ

13 сентября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина хотел выступить на стороне Украины, но ему помешали
Сюжет
Граница
Ещё одного перебежчика остановили на границе сотрудники ФСБ. Он пытался незаконно перейти на сторону Украины, чтобы позже вступить в ряды запрещённого украинского военизированного объединения. Возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит серьёзный срок.

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали мужчину, который обвиняется в попытке незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пропускных пунктов.

Следствие установило, что 35-летний уроженец Ленинграда ранее связался с представителями украинского военизированного объединения, запрещённого и признанного в РФ террористическим, и планировал вступить в его ряды.

Следственный отдел регионального управления ФСБ России возбудил против него два уголовных дела — за участие в деятельности террористической организации и государственную измену (ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ соответственно). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Граница#Уголовное дело#Украина#Задержание#ФСБ#Белгород#Воронежская область#Террористическая организация#Государственная измена
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