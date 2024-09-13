Петербуржца задержали за попытку пройти белгородскую границу и воевать против РФ

Posted 13 сентября, 08:51
Published 13 сентября, 08:51
Modified 13 сентября, 08:51
Updated 13 сентября, 08:51
Сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали мужчину, который обвиняется в попытке незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пропускных пунктов.
Следствие установило, что 35-летний уроженец Ленинграда ранее связался с представителями украинского военизированного объединения, запрещённого и признанного в РФ террористическим, и планировал вступить в его ряды.
Следственный отдел регионального управления ФСБ России возбудил против него два уголовных дела — за участие в деятельности террористической организации и государственную измену (ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ соответственно). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.