Белгородец сделал у своего дома реалистичную модель погранзаставы

Posted 29 октября, 07:02
Published 29 октября, 07:02
Modified 29 октября, 09:51
Updated 29 октября, 09:51
По сообщению таксиста, находится креативное решение на территории частного дома в районе Болховца. Блогер прокомментировал увиденное с юмором.
«Вот вырастил ты детей, отнянчил внуков уже. И кто тебе теперь помешает построить у себя в палисаднике модельку родной туркменской погранзаставы, где ты служил в далëком 197Х году? Да никто! Пусть ходят мимо и молча завидуют)», — подписаны фотографии.
Мастерству жителя можно только позавидовать. Он аккуратно сделал и забор из колючей проволоки, и здания, и транспорт, даже зелени добавил в уменьшенную копию погранзаставы.
Беспокоит только её функционирование. Для чего минипогранзаставу установили рядом с входом на территории дома? На этот вопрос может ответить только сам владелец.