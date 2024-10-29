Белгородец сделал у своего дома реалистичную модель погранзаставы

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Обычно у хозяев частных домов, которые хотят украсить свою территорию, хватает фантазии разве что на клумбы и лебедей из шин да заборчик из разноцветных пластиковых бутылок. Но белгородец решил пойти дальше и воссоздал погранзаставу. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Б-ский таксист».