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Posted 29 октября, 07:02

Published 29 октября, 07:02

Modified 29 октября, 09:51

Updated 29 октября, 09:51

Моделька у одного из частных домов

Белгородец сделал у своего дома реалистичную модель погранзаставы

29 октября 2024, 07:02
Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист». Моделька у одного из частных домов
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Новости Белгорода
Обычно у хозяев частных домов, которые хотят украсить свою территорию, хватает фантазии разве что на клумбы и лебедей из шин да заборчик из разноцветных пластиковых бутылок. Но белгородец решил пойти дальше и воссоздал погранзаставу. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Б-ский таксист».

По сообщению таксиста, находится креативное решение на территории частного дома в районе Болховца. Блогер прокомментировал увиденное с юмором.

«Вот вырастил ты детей, отнянчил внуков уже. И кто тебе теперь помешает построить у себя в палисаднике модельку родной туркменской погранзаставы, где ты служил в далëком 197Х году? Да никто! Пусть ходят мимо и молча завидуют)», — подписаны фотографии.

Мастерству жителя можно только позавидовать. Он аккуратно сделал и забор из колючей проволоки, и здания, и транспорт, даже зелени добавил в уменьшенную копию погранзаставы.

Беспокоит только её функционирование. Для чего минипогранзаставу установили рядом с входом на территории дома? На этот вопрос может ответить только сам владелец.

Моделька у одного из частных домовМоделька у одного из частных домов
Моделька у одного из частных домов. Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист»
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