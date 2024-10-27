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Posted 27 октября, 08:57

Published 27 октября, 08:57

Modified 27 октября, 08:59

Updated 27 октября, 08:59

Центральный парк

Велодорожки и рыбалка: в Белгороде реконструируют правый берег Центрального пляжа

27 октября 2024, 08:57
Фото: Социальные сети Валентина Демидова
Центральный парк
Сюжет
Благоустройство
В Белгороде планируют провести реконструкцию правого берега Центрального пляжа с улучшением инфраструктуры, созданием велодорожек, высадкой растений. А также с учётом пожеланий рыбаков и «моржей».

В Белгороде проведут реконструкцию правого берега Центрального пляжа, заявил мэр Валентин Демидов. По его словам, «по уровню удобства он не будет хуже первой части „Берегов""., а дизайн выполнят в общем стиле зон отдыха пляжа.

Сперва на месте проведут уборку мусора и очистку, далее установят инженерные коммуникации, займутся ремонтом дорожек и пешеходных тротуаров. Также на правом берегу Везёлки появятся велодорожки и высадят растения, обновят зону отдыха. Кроме того, в проекте пообещали учесть пожелания рыбаков и тех, кто занимается закаливанием.

«Общаемся с людьми, которые привыкли проводить здесь время за любимым делом. Понимаю, что важно в результате преобразований не нарушить многолетние традиции и привычки нескольких поколений горожан», — написал Демидов в своих соцсетях.
Центральный паркЦентральный парк

Как рассказал один из встретившихся рыбаков, с удочками люди обустраиваться не везде. Есть определённые места, которые белгородцам полюбились больше. Мужчина говорит, что там бывает и по 12-13 рыбаков, когда на других территориях реки — по 1-2.

Видео: Социальные сети Валентина Демидова. Центральный пляж Белгорода

Также на данный момент в Центральном парке проводятся работы по озеленению. По словам ландшафтного архитектора, в парке теперь появятся лабиринты из живой изгороди, четыре аллеи и цветущие весной сакуры.

Лабиринт, сакура, неправильные яблоки и гриб: как изменят Центральный парк Белгорода?
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