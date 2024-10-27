Велодорожки и рыбалка: в Белгороде реконструируют правый берег Центрального пляжа

Как рассказал один из встретившихся рыбаков, с удочками люди обустраиваться не везде. Есть определённые места, которые белгородцам полюбились больше. Мужчина говорит, что там бывает и по 12-13 рыбаков, когда на других территориях реки — по 1-2.