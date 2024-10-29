От сердца к сердцу: фестиваль «КотоПёс» объединил белгородцев ради помощи животным

Posted 29 октября, 05:27
Published 29 октября, 05:27
Modified 29 октября, 05:27
Updated 29 октября, 05:27
В воскресенье двери культурного центра «Октябрь» распахнулись для всех неравнодушных белгородцев. Горожане, набрав с собой пачки корма для собак и кошек, устремились на благотворительный фестиваль «КотоПёс».
Корзина для сбора помощи не просто набилась, а переполнилась — некоторые пришли, только чтобы отдать корм. Похвально, но очень зря!
Внутри случайных гостей встретили различные активности: выставка интересных, хоть и пугающих, скелетов животных, фотозоны, мини-гольф и гвоздь программы — контактный зоопарк.
Главными «экспонатами» стали экзотические звери — рептилии. Самые смелые могли их не только погладить, но и взять на руки. Журналистке Бел.Ру, например, повезло впервые в жизни подержать маленькую ящерицу Ирбиса.
Фестиваль посетили не только хладнокровные. Многие взяли с собой своих домашних любимцев.
Заранее записавшись, можно было поучаствовать в тематических мастер-классах. Кто-то сделал своёму четвероногому другу ошейник из бусин или игрушку-канат из старых джинсов, а кто-то — изготовил на подарок близким кулон из эпоксидной смолы, свечу в стекле или коллаж. За стенкой взрослые и дети угадывали на квизе популярные песни и интернет-мемы.
Ваша покорная слуга решила попробовать вырезать и склеить бумажную мозаику. Вышло, к сожалению, довольно примитивно. Просто не хватило времени — сразу после коллажей в расписании стояла лекция по анатомии домашних животных.
Её провёл кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры незаразной патологии факультета ветеринарной медицины Белгородского ГАУ Максим Стаценко. Ветеринар рассказал об особенностях строения тела кошек и собак, а также о том, как на них влияет образ жизни и генетическое развитие.
Удачный выбор спикера и увлекательное изложение сложной темы сделали своё дело. Практически все места заняли заинтересованные слушатели.
В это непростое время, когда порой не хватает сил даже на то, чтобы помочь себе, не говоря уже о других, белгородцы вновь доказали, что могут проявить заботу о тех, кто нуждается в ней больше всего — о братьях наших меньших.