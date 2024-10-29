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Posted 29 октября, 05:27

Published 29 октября, 05:27

Modified 29 октября, 05:27

Updated 29 октября, 05:27

Гостями фестиваля стали и домашние любимцы горожан

От сердца к сердцу: фестиваль «КотоПёс» объединил белгородцев ради помощи животным

29 октября 2024, 05:27
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. Гостями фестиваля стали и домашние любимцы горожан

В Белгороде прошёл благотворительный фестиваль для помощи животным «КотоПёс»

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Новости Белгорода
Фестиваль «КотоПёс» развернулся на площадке «Октября» и стал событием для всех любителей пушистых. Участники фестиваля смогли посетить мастер-классы, послушать лекцию и увидеть экзотических животных. Но главной задачей мероприятия была помощь бездомным питомцам.

В воскресенье двери культурного центра «Октябрь» распахнулись для всех неравнодушных белгородцев. Горожане, набрав с собой пачки корма для собак и кошек, устремились на благотворительный фестиваль «КотоПёс».

Корзина для сбора помощи не просто набилась, а переполнилась — некоторые пришли, только чтобы отдать корм. Похвально, но очень зря!

Молодые люди зашли, только чтобы занести несколько пачек кормаМолодые люди зашли, только чтобы занести несколько пачек корма
К вечеру корзина для сбора переполниласьК вечеру корзина для сбора переполнилась
Молодые люди зашли, только чтобы занести несколько пачек корма. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Внутри случайных гостей встретили различные активности: выставка интересных, хоть и пугающих, скелетов животных, фотозоны, мини-гольф и гвоздь программы — контактный зоопарк.

Гостей на фестиваль пришло достаточно многоГостей на фестиваль пришло достаточно много
Афиша фестиваляАфиша фестиваля
На мероприятии была и образовательная программаНа мероприятии была и образовательная программа
Интересные, хоть и немного жуткие, препараты собакИнтересные, хоть и немного жуткие, препараты собак
Посетители могли ещё и попробовать свои силы в мини-гольфеПосетители могли ещё и попробовать свои силы в мини-гольфе
Гостей на фестиваль пришло достаточно много. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Главными «экспонатами» стали экзотические звери — рептилии. Самые смелые могли их не только погладить, но и взять на руки. Журналистке Бел.Ру, например, повезло впервые в жизни подержать маленькую ящерицу Ирбиса.

Фестиваль посетили не только хладнокровные. Многие взяли с собой своих домашних любимцев.

В контактном зоопарке можно было познакомиться с игуанойВ контактном зоопарке можно было познакомиться с игуаной
Необычный аксессуарНеобычный аксессуар
Журналистка Бел.Ру смогла познакомиться поближе с ящерицей ИрбисомЖурналистка Бел.Ру смогла познакомиться поближе с ящерицей Ирбисом
Белгородцы брали с собой своих домашних питомцевБелгородцы брали с собой своих домашних питомцев
Белгородцы брали с собой своих домашних питомцевБелгородцы брали с собой своих домашних питомцев
В контактном зоопарке можно было познакомиться с игуаной. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Заранее записавшись, можно было поучаствовать в тематических мастер-классах. Кто-то сделал своёму четвероногому другу ошейник из бусин или игрушку-канат из старых джинсов, а кто-то — изготовил на подарок близким кулон из эпоксидной смолы, свечу в стекле или коллаж. За стенкой взрослые и дети угадывали на квизе популярные песни и интернет-мемы.

Ваша покорная слуга решила попробовать вырезать и склеить бумажную мозаику. Вышло, к сожалению, довольно примитивно. Просто не хватило времени — сразу после коллажей в расписании стояла лекция по анатомии домашних животных.

Мастер-классы на фестивале собрали много людейМастер-классы на фестивале собрали много людей
Мастер-классы на фестивале собрали много людейМастер-классы на фестивале собрали много людей
Большой популярностью пользовались коллажиБольшой популярностью пользовались коллажи
Коллаж журналистки Бел.РуКоллаж журналистки Бел.Ру
Горка самодельных игрушек для питомцев из джинсыГорка самодельных игрушек для питомцев из джинсы
А за стенкой — квизА за стенкой — квиз
Мастер-классы на фестивале собрали много людей. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Её провёл кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры незаразной патологии факультета ветеринарной медицины Белгородского ГАУ Максим Стаценко. Ветеринар рассказал об особенностях строения тела кошек и собак, а также о том, как на них влияет образ жизни и генетическое развитие.

Удачный выбор спикера и увлекательное изложение сложной темы сделали своё дело. Практически все места заняли заинтересованные слушатели.

Опытный ветеринар Максим Стаценко прочитал лекцию об анатомии домашних животныхОпытный ветеринар Максим Стаценко прочитал лекцию об анатомии домашних животных
Ещё парочка пугающе-завораживающих препаратовЕщё парочка пугающе-завораживающих препаратов
Успех лекции оценить легко. Просто взгляните на количество слушателейУспех лекции оценить легко. Просто взгляните на количество слушателей
Опытный ветеринар Максим Стаценко прочитал лекцию об анатомии домашних животных. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

В это непростое время, когда порой не хватает сил даже на то, чтобы помочь себе, не говоря уже о других, белгородцы вновь доказали, что могут проявить заботу о тех, кто нуждается в ней больше всего — о братьях наших меньших.

«Пойдём домой!»: белгородцы смогут обзавестись другом на выставке бездомных животных
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