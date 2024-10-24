Сезонные изюминки: по какому принципу в Белгороде оформляют цветники к весне и осени?

Ранее ландшафтный архитектор рассказала о том, что сегодня происходит с высадкой тюльпанов в Белгороде. Жители города высказывали недовольство тем, сколько мэрия затратила на закупку цветов, и попросили объяснить, зачем каждый год оформляют их закупку. Как оказалось, сажают не только новые луковицы, но и те, что выкопали в прошлом сезоне. Однако в этом году в использование пустят только треть от той нормы, что высаживали каждый год из имеющихся запасов.