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Posted 24 октября, 15:29

Published 24 октября, 15:29

Modified 24 октября, 15:31

Updated 24 октября, 15:31

Городской ландшафт

Сезонные изюминки: по какому принципу в Белгороде оформляют цветники к весне и осени?

24 октября 2024, 15:29
Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru
Городской ландшафт

Главный ландшафтный архитектор Белгорода рассказала о нюансах оформления клумб

Сюжет
Благоустройство
Главный ландшафтный архитектор Белгорода рассказала, по какому принципу проходит смена оформлений цветников города. Обычно друг друга сменяют осеннее и весеннее. Вместе с ним по большей части заменяются однолетние растения на клумбах, но не менее важна и смена многолетних.

Для благоустройства Центрального парка растения выбирали не только по привлекательному внешнему виду, но и по их «образу жизни». После визуализации концепта к работе с планом озеленения приступили проектировщики, рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Основными критериями в выборе стали место произрастания и подходящие климатические условия, если не считать декоративность.

На входе в парк, вдоль аллеи, тянутся ели, однолетники и многолетники. Последние не являются постоянными обитателями здешних клумб, т. е. их сменяют. Как объяснила специалист, высадка того или иного растения зависит от композиционного решения и его возможной декоративности. Многолетние растения часто используют. Это делается для того, чтобы в отдельно выделенном цветнике всегда что-то цвело или привлекало взгляд. И силуэт посаженных растений стараются сохранять трапециевидный. Повыше — в центре, пониже — к краям. Чтобы не было проплешин.

«Например, в центре у нас гортензии. А гортензии — это август–сентябрь. До этого времени у нас здесь были другие акценты. И вот она, серединка, высокая, зелёная-зелёная. Потом начинается как раз такая пора декоративности. С пышностью гортензий мало что может соперничать. Весной здесь будут какие-то луковичные цветы высажены. Планируем рассмотреть здесь и тюльпаны, и нарциссы, чтобы самое первое весеннее яркое пятно было уже к маю».
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениямиОбустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями
Обустройство цветников в Белгороде многолетниками и однолетними растениями. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Многолетники долго просыпаются, продолжила пояснение чиновница, поэтому может показаться, что там ничего и нет. В данном случае положение спасает та же смена сезонного оформления однолетниками:

«Подготовка цветочного оформления ещё в процессе. Нужно понимать что мы хотим видеть в каждом из сезонных оформлений и как насладиться им подольше. У каждого есть своя изюминка и преимущества. Если однолетники, ты понимаешь, что у тебя практически всё время одинаковая картинка, стабильная. К примеру, бархатцы. Они цветут одного цвета. А у тех же многолетников может быть листва разного цвета, размера или формы, пока вырастут, или гладкость меняется. Вот такие изменения со временем».
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в БелгородеОсенний Центральный парк в Белгороде
Осенний Центральный парк в Белгороде. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Ранее ландшафтный архитектор рассказала о том, что сегодня происходит с высадкой тюльпанов в Белгороде. Жители города высказывали недовольство тем, сколько мэрия затратила на закупку цветов, и попросили объяснить, зачем каждый год оформляют их закупку. Как оказалось, сажают не только новые луковицы, но и те, что выкопали в прошлом сезоне. Однако в этом году в использование пустят только треть от той нормы, что высаживали каждый год из имеющихся запасов.

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